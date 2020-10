El MAF celebrará una nueva edición del 20 al 22 de noviembre con nueve compañías

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (MAF) celebrará su duodécima edición del 20 al 22 de noviembre, en la que participarán nueve compañías procedentes de países como Francia, República Checa y España.

Los artistas ofrecerán este año 16 funciones de disciplinas muy diversas, como la danza contemporánea, el teatro gestual y de objetos y la manipulación de marionetas, que podrán verse en distintos espacios al aire libre y en interior, cumpliendo siempre las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

En cuatro espectáculos se ha incluido, además, un encuentro entre el público y la compañía que se ha denominado 'A metro y medio', una oportunidad para intercambiar opiniones y dialogar con los creadores.

La nueva edición se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado la alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual; el concejal de Cultura, Javier Ceruti; la directora general de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria, Gema Agudo; la directora de la FSC, Almudena Díaz; la directora de cultura del Centro Botín, María Gómez y la directora del MAF, Ana Lekube.

Lekube ha explicado que debido a la pandemia se ha tenido que retrasar el MAF a noviembre y renunciar a las habituales propuestas que formaban parte de su identidad, como los espectáculos en pequeño formato o itinerantes.

"Hemos tenido que modificar el programa varias veces a lo largo de estos últimos meses, pero al final hemos logrado diseñar un cartel que permita el mayor nivel de seguridad para todos sin perder el espíritu y la esencia del MAF", ha señalado Lekube.

Así, los aforos serán limitados, habrá que adquirir entrada tanto para los espectáculos de pago como para los gratuitos, el uso de mascarilla será obligatorio y se tendrá que mantener la distancia social para poder disfrutar "con tranquilidad" durante toda la muestra, ha explicado.

"Ha sido un esfuerzo titánico llegar hasta aquí, pero pensamos que merecía la pena, que el MAF es hoy más necesario que nunca y que, en este tiempo difícil, necesitamos momentos de inspiración, de belleza, de refugio y de maravilla", ha destacado.

PROGRAMACIÓN

El MAF arrancará el 20 de noviembre de la mano del francés Jean-Philippe Atchoum y su propuesta 'Latex King'. Este artista es un excepcional escultor de globos de pequeño y gran formato, y uno de los creadores de referencia en el mundo de la globoflexia y la magia cómica.

Con la colaboración del Centro Botín, ese día podrá verse también 'eMe', de Carlo Mô, una propuesta de teatro gestual para público joven y adulto.

Al día siguiente, volverán a actuar Jean-Philippe y Carlos Mô, y con este último el público podrá encontrarse en 'A metro y medio'. Además, en esta jornada se sumarán nuevas propuestas, como 'Circo de madera', de la compañía checa Karromato.

El actor, director, creador y reconocido mimo catalán Leandre Ribera, Premio Nacional de Circo en 2006, presentará su última propuesta en el anfiteatro del Centro Botín, creada durante el confinamiento. Se trata de 'Fly me to the moon'.

Esta jornada la completará 'Italino Grand Hotel', de la compañía La Tal, que ha ido transformando la figura clásica del payaso circense hasta la creación de un universo propio.

El 22 de noviembre regresarán a la ciudad los salmantinos de La Chana Teatro con su nueva obra 'Blancanieves', que podrá verse en el Palacio de Festivales gracias al apoyo del Gobierno de Cantabria. Habrá dos pases distintos, a las 12 y las 17 horas. Después de la primera función se celebrará un encuentro con los artistas.

El Palacio acogerá también el espectáculo 'Eh man hé', de Zero en conducta (España), que fusiona la danza contemporánea con la manipulación de una marioneta de tamaño natural.

Zero en conducta estuvo en la pasada edición con 'La poubelle plus belle' y los espectadores podrán reunirse con los artistas en el encuentro 'A metro y medio'.

Además, en el Centro Botín podrá verse la obra para adultos 'Complejo de Edipo', de Quico Cadaval, maestro de la narración oral, un monólogo que cuenta con ingredientes como la épica, gastronomía, alta cultura, psicoanálisis y noticias de actualidad.

Otro plato fuerte de la clausura lo traerá la compañía francesa La Pendue, que exhibirá 'Poli Degaine', una versión actualizada de Polichinelle, títere de guante tradicional.

Este año es necesario adquirir entrada para todos los espectáculos de la muestra, tanto los de calle, que son gratuitos, como los de sala. Todas las localidades se pueden adquirir a través de la web del Maf (mafsantander.com) y en giglon.com, excepto las localidades para los dos espectáculos que se desarrollarán en el Centro Botín, que se adquieren a través de su propia web (centrobotin.org).

Como es habitual, se instalará una taquilla física en el Mercado del Este, abierta del 13 al 19 de noviembre. De lunes a viernes abrirá de 18 a 20.30 horas, los sábados de 12 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 horas y el domingo de 12 a 14.30. Durante los días del MAF, la taquilla permanecerá abierta el 20 de noviembre en horario de 16 a 20; el 21 de 11 a 14 y de 16 a 21; y el 22, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas.

Los espectáculos de pago son 'Blancanieves' e 'Italino Grand Hotel', con un precio de 9 euros la entrada; 'Complejo de Edipo" y "eMe", de 12 euros, y 'Eh man hé', de 10 euros. El resto de propuestas son gratuitas, pero es imprescindible adquirir entrada previamente. Cada persona podrá adquirir un máximo de 3 entradas gratuitas por espectáculo.