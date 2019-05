Mañanes apunta a la proximidad de las elecciones como motivo de FAPA para pedir su dimisión

Publicado 02/05/2019 12:56:50 CET

FAPA dice que si el calendario hubiera contado con la participación y decisión "de todos" lo hubiera apoyado

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha apuntado a la proximidad de los comicios autonómicos y municipales del día 26 como motivo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) de Cantabria para pedir hoy de nuevo su dimisión.

"No se si la proximidad de las elecciones tiene algo que ver con este tipo de posturas porque el caso es relativamente incoherente y poco comprensible", ha valorado el consejero a preguntas de la prensa sobre la citada petición de FAPA, que este jueves ha interpuesto un recurso de reposición contra la orden que publica el calendario escolar para el

curso 2019-2020 por incumplimiento de la legislación estatal y autonómica.

En este sentido, la federación alega que el calendario no cumple los 175 días lectivos mínimos que establece la legislación, algo que ha negado Fernández Mañanes. "Los 175 días están en el calendario", ha asegurado.

Además, al responsable educativo le "llama mucho la atención" que con calendarios que contemplaban hora y media de reducción de jornada en septiembre, "la misma FAPA y los mismos dirigentes jamás pidieron la dimisión del consejero anteriormente: la piden ahora, cuando más horas lectivas va a haber a excepción de este curso".

El consejero ha señalado que, una vez derogado el decreto ley 'de los recortes', "había que buscar un punto de equilibrio entre las partes", que se ha conseguido, y con más horas lectivas para el alumnado.

"Hemos visto cómo los sindicatos docentes con distintos matices e intensidades han dado por bueno este calendario; al menos no han hecho de él objeto de crítica airada, no se ha pedido la dimisión del consejero ni nada de esto", ha apostillado.

Y ha subrayado que, de la hora y media de reducción de jornada del actual calendario se pasa a una hora en el próximo, lo que comporta "un avance significativo en relación a lo que se supone que han sido las demandas tradiciones de FAPA, que anteriormente, a pesar de que nadie había atendido mínimamente esas demandas, sin embargo llevaron a que FAPA pidiera la dimisión de un consejero".

Tras recordar que el calendario de Cantabria es "idéntico" al del Ministerio de Educación para sus ámbitos de gestión --Ceuta y Melilla--, Fernández Mañanes ha apuntado que la FAPA está "en su derecho a recurrir", como ya anunció que haría el año pasado porque no estaba conforme con el calendario escolar de este curso.

"En definitiva, parece que hay un cierto inconformismo estructural en algunos, que yo creo que no ayuda en nada al sistema educativo", ha valorado el consejero.

FAPA

Por su parte, la presidenta de FAPA, Leticia Cardenal, ha afirmado que si el calendario hubiera contado con participación y sido "valorado por todos" y decidido, la federación lo hubiera apoyado.

"Le estamos escuchando (al consejero) darse golpes de pecho por la importancia de la participación, del Consejo Escolar, y al Consejo no ha traído la orden que ha publicado del calendario, y es un requisito y uno de los puntos básicos antes de publicarla", ha denunciado, asegurando que como FAPA pide participación, "aunque no nos guste, si se ha valorado por todos y se ha decidido, la apoyaríamos, pero cuando se salta, no nos queda otro remedio que recurrir", ha manifestado Cardenal a preguntas de la prensa.

En este sentido, ha asegurado que la federación está dispuesta a llegar a la vía judicial respecto al actual calendario, por lo que ha considerado que la Consejería "tiene que hacer todo lo posible para que eso no pueda llegar". "Pero si es la única opción que nos queda, llegaremos, desde luego", ha remarcado.

A preguntas de la prensa sobre el porqué de la petición de la dimisión del consejero, Cardenal la ha justificado en la "política nefasta" que ha llevado a cabo.

Tanto el consejero como la presidenta de FAPA han realizado estas declaraciones a los medios tras participar en una reunión del Consejo Escolar de Cantabria.