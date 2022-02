Marcano replica a CC.OO tras acusarle de "faltar a la verdad" en el Parlamento: "Nunca miento"

Considera que estas "polémicas bizantinas" solo sirven para "deteriorar" la imagen de Cantur y pide "diálogo" y "trabajo"

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y presidente del Consejo de Administración de Cantur, el regionalista Javier López Marcano, ha replicado a CC.OO, tras acusarle de haber "faltado a la verdad" y decir "mentiras" en el Parlamento al negar las irregularidades en Cantur, que él "nunca miente".

"Lo que digo en el Parlamento es lo que pienso y lo que tengo fundamentos para pensar", ha afirmado Marcano después de que este viernes CC.OO se haya vuelto a reafirmar en su denuncia de que existen "irregularidades" en materia laboral y "caciquismo" en esta sociedad pública de promoción turística dependiente del Gobierno regional, en la que, según el sindicato, el regionalista ha dado un "golpe de Estado" y tiene "comisarios políticos" para controlar "a su antojo" las contrataciones y los procesos de selección de personal.

A preguntas de los periodistas en un acto este viernes, Marcano ha defendido su "sinceridad absoluta" y ha explicado que, antes de comparecer el pasado lunes en el Pleno, habló con su equipo sobre estas supuestas irregularidades que denuncia CC.OO para recabar información. "Mi equipo no miente nunca y yo tampoco", ha insistido.

Sobre las críticas y acusaciones que le ha dedicado CC.OO, Marcano ha afirmado que "a estas alturas de partido, y habiendo jugado los partidos que ha jugado", tiene "muchísimos argumentos" y está "cargado de razones" para afirmar que, "a sabiendas, no ha mentido nunca" a lo largo de su acción política.

Aunque no ha entrado este viernes a contestar de forma pormenorizada a la mayor parte de las acusaciones de CC.OO Marcano sí ha hecho referencia a algunas de ellas, como la insistencia del sindicato de que existe una auditoria sobre Cantur que revela la existencia de irregularidades en materia de gestión del personal y que, según la organización sindical, el consejero tiene guardada en un "cajón".

"No me preocupa si en la mesa de mi despacho tiene cajones y jamás de los jamases he cerrado alguno de los despachos que he habitado temporalmente. Sinceramente, ni siquiera sé si tiene cajones y no sé lo que hay en esos cajones", ha insistido.

También ha insistido en algo que ya el pasado lunes afirmó en el Parlamento y es que, de las 1.301 contrataciones temporales hechas en Cantur en 2019, 2020 y 2021, solo conoce a "ocho" de sus beneficiarios.

"NO ES EL MOMENTO DE POLÉMICAS NI DISCREPANCIAS, SINO DEL DIÁLOGO"

Al margen de estas cuestiones, Marcano considera que "no es tiempo de polémicas bizantinas" en Cantur. "Ya paso el momento de la discrepancia. Ahora estamos en otro momento procesal, el momento del diálogo", ha dicho.

A su juicio, en lo que hay que pensar ahora es en cómo aplicar la reforma laboral en Cantur, una empresa con 480 empleados y que, según ha dicho, tiene "su prestigio y nos representa a todos".

"Aquel que se empeñe en deteriorar el prestigio empresarial de Cantur, esta empeñado en deteriorar mi imagen y mi prestigio, se tiene que enfrentar conmigo porque quiero que los trabajadores de Cantur, no me importan sus nombres, estén orgullosos de servir a Cantabria, a través de Cantur, y con situaciones como esta se está deteriorando la imagen de Cantur", ha dicho.

Marcano ha concluido su respuesta haciendo un llamamiento al "diálogo" y a trabajar "todos" en favor de Cantur, siendo conscientes que todos los que lo integran son "el espejo de Cantabria" y la "imagen" que de la comunidad se llevan muchos visitantes.