Buaruaga, investida primera presidenta de Cantabria

Vox se mantiene en el 'no', el PP cree que ello pasará factura a este partido el 23J y el PRC lo ve una "rabieta"



SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La popular María José Sáenz de Buruaga ha logrado este lunes la investidura como presidenta de Cantabria, la primera de la historia de la comunidad autónoma, gracias a la abstención del PRC.

Buruaga, que tomará posesión del cargo este miércoles, día 5, ha tenido que esperar a la segunda votación para lograrlo, por mayoría simple, después de que el pasado viernes no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para conseguirlo en primera votación.

Se ha hecho un llamamiento a cada uno de los 35 diputados para que en voz alta dijeron su voto --'sí', 'no' o 'abstención'. En todos los casos las posturas han sido inalterables respecto a la primera votación: 15 votos a favor (PP); 8 abstenciones (PRC), y 12 en contra (8 del PSOE y 4 de Vox).

La proclamación de Buruaga como presidenta de Cantabria se ha producido sobre las 16.40 horas, después de una última intervención tanto por su parte como por la de los portavoces de los grupos parlamentarios.

La popular ha recibido aplausos y felicitaciones de sus compañeros de partido y también de otros, y ya concluido el Pleno no ha podido evitar las lágrimas. Y es que, como ha dicho en su discurso minutos antes de ser investida, está "profundamente emocionada y agradecida" por asumir "el proyecto más importante de su vida".

Al tiempo que se ha comprometido a gestionar la comunidad "con respeto y humildad, estando cerca de la gente y manteniendo los pies en el suelo", ha vuelto a señalar que su Gobierno, en minoría, estará marcado por un diálogo al que ha invitado a "todos los grupos".

Y especialmente ha pedido a Vox que apoyara su investidura, aunque no lo ha logrado.

LA OPOSICIÓN

Para Vox, esta investidura es "puesta en escena del nacimiento de un Gobierno débil, sin capacidad de decisión y fruto del deseo de ocupar el poder", según ha dicho su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.

Ha lamentado que Buruaga se convierta en presidenta de Cantabria "de la mano" del PRC y de un Revilla que "ha hecho muy malas políticas para Cantabria", algo que, a su juicio, supone un "giro inesperado" de la popular respecto a lo dicho en campaña y por lo "deberá responder ante sus votantes y los cántabros que asisten sorprendidos" a este "cambio de opinión".

Además, Díaz ha afirmado que, para lograr la abstención del PRC, el PP ha asumido "una amnistía vergonzante de investigar la corrupción" al no aceptar la comisión de investigación parlamentaria sobre la trama de carreteras. "Dijo que tenía que dar muchas explicaciones y ahora parece que no son importantes", le ha reprochado.

Por su parte, el líder del PRC y presidente saliente, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado su "felicitación y buenos deseos" a Buruaga. "Queremos y esperamos que lo haga bien porque todos nos beneficiaremos de ello", ha dicho.

Además, ve en las palabras de Vox una "rabieta" por haberse quedado fuera del Gobierno después de que el PP "no haya querido" que entrara en el Ejecutivo y se haya decantado por gobernar en solitario, algo que ha facilitado el PRC.

Pese a ello, Revilla ha reconocido que el PRC sigue "preocupado" porque este pacto de Gobierno entre PP y Vox pueda sellarse más adelante.

A juicio de Revilla, tanto el PP como el PRC han sido "dos partidos coherentes" a la hora de suscribir su pacto de investidura y ha dicho que "le extraña que algunos hablen de engaños a los electores" cuando, a su juicio, no es así.

Revilla ha asegurado que "está deseando" que el jueves Buruaga se haga ya cargo del que ha sido su despacho en el Gobierno y es que, según ha dicho, desde las elecciones del 28 de mayo, ha asegurado que tiene la "sensación de okupa". Ahora, ha señalado que ahora el PRC "va a ser oposición" en el Parlamento regional, "pero constructiva" y va ser "riguroso" a la hora de velar por que todo firmado en el pacto de investidura con el PP se cumpla.

Por su parte, el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, ha asegurado que su grupo hará una oposición "constructiva, pero contundente" y sí estará para "tomar decisiones para el beneficio de Cantabria" y defenderá de forma "firme" los servicios públicos y la "cantidad de oportunidades" que el anterior Gobierno de PRC-PSOE ha "dibujado" para las futuras generaciones.

En este sentido, ha lamentado que Buruaga "ha explicado muy poco de lo que quiere hacer con el futuro de Cantabria", más allá de una bajada de impuestos que, a su juicio, da lugar a una "ecuación imposible" si se quiere mantener la actual inversión en los servicios públicos, que, a su juicio, el PP "pone en peligro con sus manifestaciones", pero espera que "no tanto con sus acciones".

Y es que, según ha dicho, cuando el PP ha gobernado la comunidad "una cosa es lo que ha dicho y otra lo que ha hecho", aunque sí ha afectado "negativamente" a una economía de Cantabria que ahora "es buena" tras ocho años de Gobierno de regionalistas y socialistas.

No obstante, confía en que "el mejor futuro de Cantabria está por venir" gracias a los proyectos que ha dejado en marcha el anterior Ejecutivo, como La Pasiega, la protonterapia en Valdecilla o la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), los cuales el PSOE defenderá "con uñas y dientes", ya que "están en juego y dependen de la gestión que se desarrolle en los próximos años".

Además, afirmado que su partido también defenderá las libertades de los ciudadanos, condenando "cada acción que haga el PP dando pasos atrás a un largo camino para llegar a una Cantabria abierta y tolerante".

PP

Como respuesta, el popular Iñigo Fernández ha cuestionado a Zuloaga por qué PRC y PSOE han perdido las elecciones si la situación de Cantabria es "tan buenísima y la economía va como una moto".

Además, al igual que Buruaga el diputado ha señalado que, al gobernar en minoría, ésta va a ser "la legislatura del diálogo", que el PP va a mantener "con todos" los grupos. Y ante las críticas del PSOE por incluir en esas conversaciones también a Vox, Fernández ha rebatido que este partido "no es el más indicado" para pronunciarse cuando gobierna en España junto a Unidas Podemos y "mantiene tratos con Bildu". "No nos puede decir con quién no podemos hablar", ha sentenciado.

También ha reprochado a Vox que hace cuatro años se abstuviera para la investidura de Revilla como presidente y ahora haya votado 'no' a la de Buruaga, algo que cree que "mucha gente no va a entender" y que tendrá en cuenta de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

A su juicio, Vox podía haber hecho "lo mismo" que el PRC, pedir "unas condiciones para abstenerse y facilitar la investidura, pero no lo ha hecho porque lo único que quería era "entrar en el Gobierno.

LA NUEVA PRESIDENTA

Buruaga, nacida en junio de 1968 en Suances, es licenciada en Derecho y lleva casi tres décadas dedicada a la política, desde que en 1995 fue elegida concejal del PP en el Ayuntamiento de Suances.

Desde 1996 hasta 2010 fue presidenta del partido en ese municipio y en 1999, además de candidata a la Alcaldía en Suances, fue elegida diputada autonómica, lo que hizo optar por dedicarse en exclusiva a la política. Es diputada desde entonces.

De 2011 a 2015 fue vicepresidenta de Cantabria y consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno presidido por Ignacio Diego.

Ha sido secretaria autonómica del PP cántabro desde el IX Congreso celebrado por el PP cántabro en noviembre de 2004 y en marzo de 2017 fue proclamada presidenta de la formación en el 12º Congreso Autonómico, venciendo al propio Diego, y reelegida en el 13º Congreso Autonómico.

Fue candidata autonómica del PP a la Presidencia de Cantabria en 2019 --tras la renuncia de Ruth Beitia a serlo-- y de 2023, siendo en estas últimas su lista la más votada al obtener 15 de los 35 diputados del Hemiciclo cántabro.