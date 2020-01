Martín cree que algunos ERTEs anunciados no se van a llegar aplicar

Publicado 14/01/2020 12:36:18 CET

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín (PRC), considera que las "perspectivas" de la industria cántabra son "buenas", a la vista del volumen de pedidos que se está registrando, y cree que algunos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados por algunas de las principales empresas de la comunidad autónoma, algunos de ellos "preventivos", "ni siquiera" se van a llegar a aplicar.

Así lo ha afirmado este martes Martín durante su intervención en el Foro SER Cantabria, donde ha hecho un llamamiento a ser "optimistas" y tener "confianza" en la "estructura económica y empresarial" de la comunidad autónoma.

Martín ha reivindicado algunos datos económicos y de empleo de la comunidad autónoma y ha opinado que, a la vista de ellos, Cantabria está en una situación de "privilegio" respecto a la media de las comunidades autónomas.

"LO URGENTE Y LO IMPORTANTE"

En su intervención, Martín ha repasado los elementos "coyunturales" y "estructurales" que han generado un descenso en la demanda de algunas de las principales empresas cántabras, como Sniace, Ferroatlántica, GSW o SEG Automotive (la antigua Robert Bosch) y han llevado a éstas a presentar ERTEs.

Entre las causas "coyunturales" ha citado la reducción "bastante intensa" de la demanda del sector del automóvil, del que depende en buena parte el PIB industrial de Cantabria; la "crisis arancelaria" entre EE.UU y China, o la "falta de confianza" que generaba la ausencia, hasta ahora, de un Gobierno en España y de "conocimiento" sobre las futuras políticas en materia laboral o económica.

Martín ha insistido en que estas cuestiones "escapan" al control de las comunidades autónomas e incluso algunas de ellas al del Gobierno central y ha opinado que no eran "predecibles". "No es verdad que se veía venir y no se actuó", ha defendido el consejero a preguntas de los asistentes al Foro.

Ha señalado que, ante estos elementos, solo cabe actuar de forma "reactiva", esto es en paliar sus consecuencias, algo que, a su juicio, está haciendo el Gobierno regional. Como ejemplo, ha citado el 'plan renove' en el sector del automóvil aprobado por el Gobierno, si bien ha reconocido que es una "gota en el océano" para hacer frente a este problema.

Para el consejero, un factor "clave" en este tipo de contextos económicos es la "elasticidad" de las empresas, su capacidad de diversificación o de ampliar sus mercados.

Aunque para Martín estas causas "coyunturales" suponen "lo urgente" a la hora de actuar, considera que "lo importante" son los elementos "estructurales".

"SOLUCIÓN POLÍTICA" AL COSTE DE LA ENERGÍA

Para el consejero, un elemento "estructural" que está afectando al descenso de la demanda, es el coste de la energía, algo que "sí es gestionable en sus orígenes". Así, ha afirmado que para esta cuestión sí "hay solución" y, a su juicio, "es política".

En este sentido, Martín ha reclamado la aprobación por parte del Gobierno de España del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y también que desde la UE se autorice a España a emplear fondos FEDER para ayudar a las empresas electrointensivas y conseguir rebajar el coste que pagan por la electricidad, con el objetivo de hacerlas más competitivas.

El consejero ha reconocido la importancia de este asunto y la necesidad de tomar medidas antes de que la situación sea "irreversible".

FORTALEZAS DE CANTABRIA

Además, en su intervención, Martín ha destacado algunas de las fortalezas de la comunidad autónoma, la cual tiene, a su juicio, "todos los ingredientes" para resultar atractiva para empresas que se instalen en ella.

Así, ha defendido que Cantabria tiene "buen" suelo industrial y a "buen precio", "bien comunicado" por carretera --"nos falta el tren", ha reconocido--, y también ha destacado la fortaleza del Puerto de Santander y del aeropuerto.

También ha subrayado que en Cantabria está "garantizado" el suministro de electricidad, gas y agua y, en lo laboral, ha remarcado que existe una "paz social casi absoluta", una "sociedad laboral perfectamente formada", que es "un lujo", y con una "lealtad laboral tremenda".

Además, se ha felicitado de contar, a su juicio, con una patronal y unos sindicatos, "serios" y "dialogantes"; con una Universidad que es para estar "muy orgullosos" y que apoya a las empresas. También ha resaltado la importancia de contar con el Banco Santander como "socio financiero" y con el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

A la intervención de Martín, han asistido, entre otros, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y otros miembros del Ejecutivo regional; diputados autonómicos, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, o representantes de los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma.