Más de 200 ejemplares de equino de 13 ganaderías de Cabuérniga participan en la feria de valle

Los Consejeros De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Y De Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca Y Alimentación, María Jesús Susinos, Asisten A La Feria Ganadera De Valle De Cabuérniga. - GOBIERNO

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 210 ejemplares equinos procedentes de 13 ganaderías de la comarca de Cabuérniga han participado este jueves en la tradicional feria ganadera que cada 22 de octubre se celebra en la localidad de Valle.

Junto a la exposición de ganado equino, también se ha organizado un mercadillo de productos típicos y agroalimentarios, que ha reunido 15 puestos.

A la cita, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Cantabria, han asistido los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha informado el Ejecutivo.

Han estado acompañados por la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández, y de varios alcaldes de municipios cercanos, y han destacado que se trata de una de las ferias más arraigadas del calendario local, ya que cada año reúne a ganaderos, vecinos y visitantes en torno a una actividad estrechamente ligada a la identidad rural de Cabuérniga.

La Feria de Valle, que convierte esta jornada en día festivo para el municipio, completa su programación por la tarde con la actuación de 'La Fuente Tondosa', a las 18.30 horas en la bolera de Valle.