Más de 250 niños de Cantabria participarán el domingo en el XXIV Torneo de Balonmano Calle en Torrelavega

Presentación del torneo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 niños de Cantabria de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín participarán este domingo 25 en el XXIV Torneo de Balonmano Calle que se disputará en el interior del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha presentado la vigésima cuarta edición de la competición junto al directivo del Balonmano Torrelavega, Jorge Pérez, y al coordinador de su escuela, Dani Hernández. La cita tendrá lugar a partir de las 9.00 horas.

El torneo, organizado por el Balonmano Torrelavega con la colaboración del Ayuntamiento, marcará el inicio de la actividad para los más pequeños de la Cantera Naranja y reunirá a equipos del club anfitrión, el HBC 74 de Camargo, el Balonmano Puente Viesgo y el Balonmano Corrales.

González ha agradecido el trabajo del club y de la escuela y ha animado a los niños y niñas a disfrutar de su deporte en una jornada de convivencia.

Por su parte, Pérez ha incidido en el carácter festivo del encuentro, que dará protagonismo a los jugadores de menor edad, que "tienen que sentir su importancia para el club".

La organización ofrecerá un tentempié durante la mañana e invitará a los participantes al encuentro que disputará el Bathco BM Torrelavega frente al Cajasol Sevilla BM Proin, a las 18.00 horas en el pabellón Vicente Trueba, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL.

Pérez ha señalado que esta invitación permitirá a los más pequeños "disfrutar del día completo y verse reflejados en la pista del Vicente Trueba".

Mientras, Hernández ha puesto en valor el trabajo de captación que desarrolla la escuela, que actualmente cuenta un centenar de alumnos hasta la categoría alevín. El coordinador ha explicado que el inicio de las actividades favorecerá nuevas incorporaciones y ha expresado su previsión de que "dentro de un mes estaremos cerca o superaremos los 140 del año pasado".