Más de 720 cántabros participan ya en Cohorte IMPaCT para comprender cómo se enferma y mejorar la prevención

Archivo - Centro de Salud Puerto Chico - LAURA BEZANILLA - Archivo

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 720 cántabros participan ya en Cohorte IMPaCT, el gran proyecto de investigación epidemiológica impulsado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y gestionado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), con el que se estudiará durante más de 20 años la salud de 200.000 personas representativas de la población residente en España para comprender cómo se enferma y ayudar a mejorar la prevención

En Cantabria, el nodo de esta iniciativa se encuentra en el Centro de Salud Puertochico, en Santander, desde donde se incorpora población también de los centros de salud Centro-Isabel II y Dr. Morante (Dávila).

A escala nacional, Cohorte IMPaCT ha desplegado 51 nodos y está presente en todas las comunidades autónomas, con la participación en de 45.000 personas, ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

El objetivo es disponer de información con la que entender mejor qué factores determinan la salud de la población y cómo intervienen en la aparición de las principales enfermedades. Para ello, se estudiarán aspectos relacionados con los estilos de vida, el entorno, la alimentación, las características sociales y la genética, entre otros factores.

La información obtenida permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer o las patologías cardiovasculares, entre otras, y contribuir al desarrollo de estrategias de prevención y medicina de precisión adaptadas a las características de la población española.

Los participantes seleccionados de forma aleatoria para que la muestra sea representativa, realizan cuestionarios, exploraciones físicas, pruebas fisiológicas y análisis de biomarcadores, generando una información de gran valor científico que podrá relacionarse y analizarse a lo largo del tiempo.

En el proyecto, va a desempañr un papel fudamental la Atención Primaria, al ser el principal punto de contacto entre la población y el sistema sanitario y un ámbito clave para la prevención y la equidad en salud.

En Cantabria, se articula a través del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), a través de la Gerencia de Atención Primaria.

El director de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e Investigador Principal de Cohorte IMPaCT en Cantabria, Luis Mariano López, ha destacado la implicación de la ciudadanía cántabra y su papel fundamental en el desarrollo de este estudio nacional.

A este respecto ha afirmado que "la participación está siendo muy buena y la ciudadanía está jugando un papel fundamental en el proyecto. Saben que su contribución será de gran valor para mejorar la salud de las generaciones futuras".

Ya que esa participación resulta "esencial" para alcanzar el objetivo final, el proyecto se ha acompañado desde sus inicios del llamamiento #SiTeLlamanVen, ha subrayado el Gobierno.

La iniciativa está financiada por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y cofinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

En la región, cohexiste con otro proyecto autonómico, Cohorte Cantabria, cuya presencia conjunta es una oportunidad para sumar fuerzas en la investigación biomédica.