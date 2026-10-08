Más de 90 profesionales de varias CCAA participan en las jornadas de cuidados en la Facultad de Enfermería de la UC - UC

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria (UC) ha organizado, por primera vez en la región, la IV Jornada del Centro Español para los Cuidados Basados en la Evidencia (CECBE) y la IV Jornada Norte de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO), ha reunido este jueves a 92 enfermeras procedentes de Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, La Rioja y el norte de Castilla y León.

Bajo el lema 'CECBE y BPSO: una alianza para transformar la evidencia en cuidados', el encuentro, de carácter bienal, tiene el objetivo de compartir experiencias, evidencias y buenas prácticas que mejoren la atención sanitaria diaria, ha informado la UC.

La decana de la Facultad de Enfermería, Carmen Sarabia, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas, junto a la directora general de Cuidados del Gobierno de Cantabria, Patricia Corro, y el director de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Luis Mariano López.

Sarabia ha indicado que las jornadas constituyen un "punto de encuentro" entre profesionales donde se comparten aspectos como la implementación de pilotos de cuidados y evidencias sobre cuidados de otros hospitales y centros de salud en aspectos como la lactancia materna, heridas o prevención. Y todo ello, a través de mesas redondas y actividades como un escape room.

Durante el acto se ha destacado la importancia de fortalecer las alianzas entre el ámbito asistencial, académico e institucional para avanzar hacia un modelo de cuidados basado en la mejor evidencia disponible.

En este sentido, Sarabia ha apuntado que la participación de las facultades de Enfermería es también importante, ya que "nuestras estudiantes hacen prácticas en esos centros de salud y hospitales y se forman junto con esas enfermeras. Con lo cual la simbiosis ya desde el grado para aplicar la mejor evidencia va a redundar en mejor cuidado a la ciudadanía".

En la comunidad autónoma, el programa se desarrolla a nivel regional a través del BPSO-Host Regional Cantabria, dependiente del Servicio Cántabro de Salud, que coordina y acompaña a los centros en la implantación de guías de buenas prácticas clínicas. Actualmente, la red cántabra incluye centros como el hospital de Sierrallana, acreditado desde 2012, y el recientemente designado BPSO Valdecilla, además de otros centros de atención primaria que están concurriendo a la convocatoria para ampliar la red.

IMPACTO EN LAS PERSONAS

La asesora técnica en la Dirección de Cuidados y coordinadora del BPSO-Host Regional Cantabria, Lorena Alonso, ha manifestado que fin del encuentro es "poder basarnos en las líneas que tiene el Comité de Cuidados Basados en la Evidencia, que es cómo generar el conocimiento y la mejor evidencia en cuidados y cómo ser capaces de transferirlo a la práctica y que pueda llegar e impactar en el cuidado de las personas".

En este sentido, ha afirmado que el reto es "digerir y transformar ese conocimiento a través de líderes que lo impulsen y lo trasladen al día a día".