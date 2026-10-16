Más de cien estudiantes de diez universidades europeas competirán en Santander en los EUNICE Alliance Games 2026

EUNICE Alliance Games 2025. - UC

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de estudiantes de diez universidades europeas se darán cita la próxima semana en Santander para participar en los EUNICE Alliance Games 2026, un encuentro deportivo internacional organizado por la Universidad de Cantabria (UC) en el marco de la alianza universitaria europea EUNICE.

En un comunicado, la UC ha detallado que, del 19 al 22 de octubre, los participantes competirán en torneos de baloncesto 3x3 y voleibol 4x4, además de compartir actividades culturales y de convivencia destinadas a fomentar el intercambio entre estudiantes de diferentes países.

La quinta edición de esta iniciativa arrancará el lunes 19 de octubre en los Campos de Sport de El Sardinero, con una jornada de bienvenida que incluirá una charla sobre la deportividad y los valores del deporte, seguida de una visita guiada al estadio.

Este primer encuentro servirá para reunir a las delegaciones participantes y poner en valor principios como el respeto, el juego limpio, la cooperación y el trabajo en equipo, que constituyen algunos de los pilares de los Alliance Games.

La competición deportiva se desarrollará del 20 al 22 de octubre en el Polideportivo de la UC, situado en el Campus de Las Llamas, donde los equipos de las universidades integrantes de EUNICE disputarán los encuentros de ambas modalidades.

Más allá de los resultados deportivos, los Alliance Games buscan reforzar los vínculos entre el estudiantado de las universidades de la alianza y promover una experiencia internacional compartida a través del deporte.

El programa incluye también actividades sociales y culturales que permitirán a los participantes conocer Santander y distintos aspectos de Cantabria.

La celebración de los Alliance Games se extenderá al toda la comunidad universitaria, ya que se podrá acercar al Polideportivo de la UC para seguir los partidos, animar a los equipos y participar en las actividades paralelas organizadas por el Servicio de Deportes.

El público también tendrá la oportunidad de poner a prueba sus habilidades deportivas y ganar premios a través de diferentes retos que se desarrollarán en la pista durante las jornadas de competición.

El miércoles 21 de octubre se celebrarán pruebas de puntería, de 10.00 a 14.00 horas, y recogida de setas, de 16.00 a 20.00 horas. Mientras que el jueves 22 será el turno del reto de 500 metros de remo, de 10.00 a 14.00 horas, y del salto combinado, de 16.00 a 20.00 horas.

Estas actividades buscan fomentar la participación de toda la comunidad universitaria y convertir los Alliance Games en una celebración del deporte más allá de la competición internacional.

El jueves, 22 de octubre, se disputarán los encuentros decisivos del torneo, incluidos los partidos por el tercer y cuarto puesto.

La final de voleibol está programada para las 10.00 horas y la de baloncesto para las 12.00 horas.

La jornada concluirá a las 13.00 horas con la entrega de premios a los equipos participantes.

Además, en el marco de esta semana dedicada al deporte, la UC ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar la participación de la comunidad universitaria en la Carrera Popular de El Diario Montañés, que se celebrará el próximo 25 de octubre.

Con motivo de los Alliance Games, se ofrecerán inscripciones gratuitas para las modalidades de 5 y 10 kilómetros.

Esta propuesta amplía el alcance de los Alliance Games más allá de las competiciones universitarias internacionales y refuerza la promoción de la actividad física, los hábitos saludables y la participación en acontecimientos deportivos de la ciudad.