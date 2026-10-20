Más de un millar de niños han participado en el 'Hospital de los ositos' de Medicina en la última década

'Hospital De Los Ositos' - UC

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de niños de Educación Infantil han participado en la última década en el 'Hospital de los ositos', una actividad organizada cada curso por la Asociación Juvenil de Intercambio de Estudiantes de Medicina de Cantabria (Ajiemca) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC).

Durante una hora los más pequeños se convierten en los médicos de sus peluches "enfermos", a los que toman la temperatura, auscultan, hacen análisis, radiografías, vacunas e incluso operan.

El objetivo de esta iniciativa gratuita es que los niños pierdan el miedo "a la bata blanca", a las agujas y a los hospitales, según el decano de la Facultad de Medicina, Samuel de Cos.

Para el decano, la actividad es también una forma de "abrir la Facultad a la sociedad" e incluso de "reclutar estudiantes para el futuro", ha indicado la UC en nota de prensa.

El 'Hospital de los ositos' es un juego dirigido a clases de niños de 4 y 5 años de colegios de toda Cantabria. Los participantes recorren un circuito con sala de espera, admisión, consultas, análisis, radiología, quirófano, sala de curas, farmacia, vacunación, oftalmología, salud bucodental, dermatología y un espacio de nutrición y vida saludable.

Allí aprenden, de manera lúdica, nociones básicas de anatomía, higiene, alimentación y prevención, mientras familiarizan a sus peluches con procedimientos sanitarios habituales.

La actividad recibe cada cuatrimestre a entre 80 y 100 niños. Participan estudiantes de Medicina, Enfermería y Ciencias Biomédicas, principalmente de primeros cursos, que actúan como voluntarios y guían a los pequeños durante todo el recorrido.

El proyecto forma parte de Teddy Bear Hospital, una iniciativa internacional impulsada en las facultades integradas en IFMSA, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, a la que pertenece AJIEMCA.

Los colegios interesados en participar pueden escribir a lpo.ajiemca@gmail.com, mientras que los estudiantes de Medicina, Enfermería y Ciencias Biomédicas pueden sumarse como voluntarios.