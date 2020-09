Mazón dice que el Gobierno de Sánchez "no está siendo beneficioso para Cantabria"

Reitera la oposición del PRC al decreto del Gobierno para el uso de remanentes municipales

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está siendo beneficioso para Cantabria", ya que hay muchos proyectos del Ministerio de Transportes que están obteniendo "la callada por respuesta".

"No sé si el PRC no les parece un buen socio, pero no deberían complicarse la vida inútilmente", ha señalado el diputado en un comunicado, en el que ha reiterado la oposición del PRC al Real Decreto-ley propuesto por el Gobierno de España para la incautación de los remanentes de las entidades locales por parte del Estado, así como la autorización del uso del superávit de los ayuntamientos.

"La posición del PRC ha sido muy clara desde el inicio: nos hemos opuesto. Y no solo el PRC, creo que puedo hablar en nombre del 80% de los municipios de Cantabria, algunos con alcaldes socialistas, así como de la Federación Cántabra de Municipios, que también se opone", ha sostenido Mazón durante la comparecencia ayer de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados para informar del acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincia que, según Mazón, "no es representativo".

El diputado nacional del PRC ha acusado a la ministra de no ofrecer explicaciones "convincentes" para argumentar que los ayuntamientos no puedan gastar "libremente" sus ahorros "ahora que hay muchas necesidades de inversión que son motor de la economía. No solo las grandes, sino, especialmente, las pequeñas", ha declarado.

En este sentido, ha recordado que en mayo interpeló a la ministra sobre el mismo tema con el objetivo de que los ayuntamientos pudieran hacer uso de los remanentes. "Pedíamos libertad para gastar lo ahorrado, porque los ayuntamientos tienen que hacer frente a muchos gastos derivados de la COVID-19. Y dijimos que era urgente que se movilizaran esas cantidades. Estamos en septiembre y los remanentes siguen dormidos en los bancos", ha apuntado.

Igualmente, ha reprochado a la ministra que no haya tenido en cuenta sus propias palabras de trabajar "codo con codo" con los municipios, ya que "la mayor parte de los ayuntamientos no están satisfechos" con la propuesta del Gobierno. "Se podría admitir algún tipo de restricción, pero tal como está nadie lo admite", ha remachado.

De hecho, ha considerado que se trata de "una especie de chantaje" y de "una injusticia", ya que "deja muy pocas opciones" a los ayuntamientos que, en el caso de Cantabria, cuentan con 450 millones de euros.

Por ello, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con "empecinamiento" al no pagar el IVA de diciembre de 2017 y, especialmente para Cantabria, en el impago de la deuda de Valdecilla, a pesar de las sentencias de los tribunales.