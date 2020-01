Mazón materializa el 'no' del PRC a la investidura de Sánchez

Publicado 07/01/2020 15:30:46 CET

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha materializado este martes, en la segunda votación del debate de investidura, el 'no' de los regionalistas al socialista Pedro Sánchez.

De esta forma, el parlamentario del partido de Miguel Ángel Revilla ha mantenido invariable su voto y ha persistido en el 'no' a Sánchez que ya protagonizó el sábado en la primera votación, postura que fue decidida la pasada semana por la Ejecutiva del PRC tras conocer el contenido del acuerdo con ERC.

Así, el PRC ha desoído el llamamiento de su socio de Gobierno en Cantabria, el PSOE, que le pedía "rectificar" su voto de cara a este martes y advertía que, si no lo hacía como ha ocurrido, habría "roto" el pacto que ambas formaciones mantienen en la comunidad autónoma para el ejecutivo de coalición.

En su intervención de este martes en la tribuna, el diputado del PRC ha vuelto a anunciar su voto en contra y ha enfatizado que los regionalistas quieren "un gobierno estable para España y para Cantabria pero no a cualquier precio".

"Se nos pide el voto a favor para un gobierno y una legislatura que va a durar lo que quiera ERC", ha lamentado Mazón, que también ha criticado que se pida "un cheque en blanco" para que "el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, sin contar con el resto de los partidos, y la Generalitat se someta a referéndum en Cataluña sin que participen el resto de españoles".

"Esto no solo no es democrático sino que es una gravísima irresponsabilidad, y pone en riesgo el estado de las autonomías", ha espetado Mazón desde la tribuna del Congreso de los Diputados, y ha asegurado que el PRC está de acuerdo con una mesa de diálogo para Cataluña pero no que los posibles acuerdos se voten solo en esa comunidad.

"Si lo que se acordase lo votásemos todos los españoles, votaría sí --a la investidura--", ha afirmado el diputado del PRC, que ha reivindicado que los regionalistas "no hemos cambiado" aunque en esta investidura hayan votado en contra y en la de julio a favor.

Y es que entonces, ha recordado José María Mazón, ya anticipó la posición del PRC sobre posibles concesiones en torno a la crisis catalana. "La posición la anticipé en julio, se la recordé en las negociaciones y la mantenemos ahora", ha dicho dirigiéndose a los socialistas.

"Esto no es una decisión personal, es una decisión política tomada democráticamente por la Ejecutiva del PRC por unanimidad", ha concluido el diputado.

De esta forma, Mazón ha mantenido el 'no' de los regionalistas en esta segunda votación en la que, como se esperaba, el socialista Pedro Sánchez ha logrado ser investido presidente del Gobierno al superar la votación definitiva por sólo dos votos de diferencia, 167 a favor frente a 165 en contra, el margen más estrecho de la España constitucional.

No ha habido ausencias ni sorpresas de última hora y el líder del PSOE ha recabado el apoyo de 167 diputados: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y sus confluencias, seis del PNV, tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Por contra, el bloque del 'no' se ha quedado en 165 escaños: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los ocho de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas se ha mantenido en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse.

En la votación, pública y por llamamiento, con los diputados puestos en pie para anunciar su voto de viva voz, ha habido también 18 abstenciones de los 13 diputados de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de EH Bildu.

Se trata del margen más estrecho del sistema democrático surgido de la transición. Hasta ahora, los resultados más ajustados los tuvieron los anteriores presidentes socialistas: José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, con 169 apoyos frente a 158 en contra (once votos), y Felipe González 1989, con 167 votos frente a 155 (doce).