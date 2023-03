Mazón (PRC) asegura que no tenía "ni la más remota idea" sobre la trama de Carreteras

Señala que el funcionario implicado "ha trabajado muchos años con muchas otras empresas"



SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PRC y exconsejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha asegurado que no tenía "ni la más remota idea" y "nadie jamás" le dijo "nada" sobre la presunta trama en el Servicio de Carreteras, y ha defendido que los políticos no tienen "ninguna responsabilidad" en este asunto.

"No solo no me ha dicho nunca nadie nada, sino que estamos todos, a parte de disgustadísimos, sorprendidísimos de cómo ha podido este hombre hacer lo que estaba haciendo", ha afirmado Mazón este lunes a preguntas de la prensa, que ha señalado que "se ha visto o se verá que muchas empresas han pasado por el aro y este --el funcionario-- parece ser que a todas rascaba lo que podía".

Así, ha indicado que "nosotros confiábamos mucho en que se hacían bien las obras". Y ha apuntado, como "anécdota", que en una ocasión hizo un comentario sobre "qué bien hacen las cosas y, sin embargo, lo que estaba pasando es que nos estaban engañando por otro lado".

"Los políticos aquí no tenemos ninguna responsabilidad", ha defendido Mazón, que ha explicado que "no participamos prácticamente en las adjudicaciones de las obras" y durante su ejecución "tampoco podemos controlar".

De esta forma, ha señalado que los consejeros y los políticos tienen que "confiar en la gente" porque, además, no pueden "estar en cien obras"; y ha subrayado que "la mayoría" de los funcionarios "lo hace bien".

No obstante, ha calificado de "inaudito" e "impresionante" el "montaje de ingeniería financiera" que había. "Esto es una cosa que es de película. Lógicamente nos ha engañado a todos, a nosotros pero también a otros gobiernos, también ha engañado al Partido Popular que ha estado gobernando con él cuatro años", ha apuntado Mazón, para quien "estas cosas pueden pasar a cualquiera" y "todo esto que está ocurriendo en cierto sentido es desorbitado para que se nos culpe".

"En este caso responsabilidad no tenemos ninguna en cuanto a que nosotros hay cosas que son imposibles de controlar y de detectar, y por supuesto no teníamos ni la más remota idea ni nadie jamás nos dijo nada", ha asegurado Mazón.

Asimismo, ha añadido que desde el PRC en su etapa de consejero han tenido "ejemplos" en este sentido. "Cuando ha habido alguien que me ha dicho algo y me ha traído una prueba hemos actuado en temas muy importantes y sonoros, y hemos demostrado cómo, cuando algo está claro y cuando ven que lo denuncian, se actúa", ha aseverado.

De esta forma, espera que lo sucedido "pase" y "este señor tenga un juicio", con "la pena que le corresponda", teniendo en cuenta la presunción de inocencia.

"Nosotros no teníamos nada, este hombre hacía las obras bien y las empresas las hacían bien. Estaba en precio y en calidad", ha sentenciado Mazón, que ha apuntado que "con estas y muchas más empresas, no solo las tres o cuatro que han salido ahora porque ha trabajado muchos años con muchas otras empresas".

Mazón ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa para presentar una iniciativa sobre los edificios Rema y Horadada en el Congreso de los Diputados.