Mazón (PRC) condiciona su apoyo a PGE a que incluya los compromisos con Cantabria y no haya "contrapartidas políticas"

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PRC en el Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha avisado al Gobierno central que será "exigente" a la hora de reivindicar la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 de los compromisos de Cantabria y ha condicionado su voto favorable a que esto ocurra y también a que no haya "contrapartidas políticas" a algunos partidos que no tengan que ver con dichas cuentas y que sean "inasumibles" para los regionalistas, ante lo que votaría "no".

Así lo ha advertido Mazón tras participar en la reunión que el grupo mixto en el Congreso, del que forma parte, ha mantenido con la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, para negociar los PGE.

Cuestionado en una rueda de prensa posterior por los medios de comunicación sobre si el PRC vetaría de entrada unos Presupuestos apoyados, por ejemplo, con partidos como ERC, Mazón ha explicado que eso "no le va a impedir" votar a favor de los PGE si cumplen los compromisos de Cantabria.

Sí ha precisado que votaría en contra de estas cuentas si el apoyo de estas formaciones a los PGE va "ligado" a "algún tipo de contrapartida política inasumible" para el PRC, tal y como, según ha dicho, ocurrió con el acuerdo entre el PSOE y ERC para la última investidura de Pedro Sánchez, en la que los regionalistas votaron en contra al considerar que en dicho acuerdo había concesiones a los separatistas catalanes.

Mazón ha señalado que no había hablado de esta cuestión con la vicepresidenta del Gobierno. Además, el diputado regionalista cree que "en estos momentos" es "impensable" que en los Presupuestos pueda plasmarse "ningún acuerdo de tipo político y que no sea estrictamente económico".

Sin embargo, ha insistido que si eso ocurre, o hay algún tipo de acuerdo paralelo en ese sentido que su partido ve "inasumible", votaría 'no' a los PGE.

Y ya en cuanto a lo que afecta exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con Cantabria, Mazón ha afirmado que "espera ver" que los PGE "reflejan" los compromisos de inversiones con Cantabria, recogidos en el documento suscrito por él mismo y por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Además, ha recordado que el pacto de Gobierno entre el PRC y el PSOE en Cantabria está también "vinculado" también a dichos compromisos.

Estos compromisos aluden, entre otros, a inversiones relativas al tren de altas prestaciones con Madrid o del tren a Bilbao, así como el pago de la deuda de Valdecilla; el compromiso del Gobierno central de apoyar el polígono industrial de La Pasiega y otras obras en carreteras.

Mazón ha defendido que estos compromisos son "totalmente inasumibles" para el Gobierno central, "no afectan para nada a las cuentas públicas" y son "compatibles con el interés general" y con los fondos que van a llegar de Europa.

Además, ha señalado que se trata de inversiones en infraestructuras que son "más o menos parecidas" a las que tienen otras comunidades.

El diputado regionalista ha defendido la necesidad de que haya PGE para 2021 y considera que "no se puede estar" otro año con las cuentas prorrogadas porque ello genera "muchas dificultades".

Durante el encuentro, Mazón ha explicado que se ha hablado de los fondos europeos para la reconstrucción que irán dirigidos a financiar proyectos.

En este sentido,. ha demandado a la vicepresidenta que todos aquellos proyectos que tengan relación con el transporte por ferrocarril, "deben estar en primera línea" pues se trata de un medio sostenible que contribuye a reducir la huella de carbono y luchar contra el cambio climático.