Las Mesas de Movilidad piden a Renfe recuperar los trenes regionales suprimidos por el estado de alarma

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Mesas de Movilidad de Cantabria (Besaya y Bahía de Santander) han pedido a Renfe la recuperación inmediata de los trenes regionales suprimidos por el estado de alarma y que conectan Santander con Oviedo, Valladolid y Bilbao.

Para la plataforma, con la pérdida de vigencia del estado de alarma y la caducidad de los cierres perimetrales entre comunidades autónomas "carece de sentido" prorrogar los recortes de servicios que se realizaron con motivo de la pandemia.

A su juicio, mantener esta situación no sólo supondrá prolongar el aislamiento de zonas rurales de Cantabria", sino "un freno a la recuperación de la economía y del turismo" en la comunidad, señalan en un comunicado.

Además, sostienen que, una vez recuperadas decenas de frecuencias en las líneas de Cercanías, volver a poner en marcha estos trenes (únicamente 4 por cada sentido) "supone para Renfe un esfuerzo cuantitativamente modesto, pero representa un salto cualitativamente enorme para los vecinos de estas comarcas ya de por sí aisladas".

Las Mesas recuerdan que la situación de pandemia, confinamiento y cierre de centros de trabajo implicó la anulación, en marzo de 2020, de varios trenes regionales que conectan Santander con Oviedo, Valladolid y Bilbao.

Una medida que supuso "condenar al aislamiento" a miles de personas que viven en el interior de Cantabria en municipios que no están cubiertos por el servicio de cercanías, como ocurre en la zona occidental de Cantabria, la zona sur (Mataporquera) y sobretodo la zona oriental de la comunidad: Trasmiera, la Comarca del Asón y el Valle de Villaverde.

"En total, llevamos 419 días con un único tren al día por sentido en cada línea (el 50% menos a Oviedo, el 50% menos a Valladolid y el 66% menos a Bilbao", destacan las Mesas, para las que este "recorte de frecuencias incumple las normativas europea y estatal", que obligan a prestar los servicios ferroviarios declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) como son los citados.

En este sentido, señalan que las personas que padecen estos recortes "ya no pueden permitirse utilizar el tren para acudir a estudiar, al centro de día, a sus citas o simplemente a trabajar", cuando algunas no tienen otra forma de desplazarse y otras se han visto abocadas a utilizar el vehículo particular o a recurrir al apoyo de familiares o de amigos "pues en muchos casos, la escasez de frecuencias y los malos horarios impiden la ida y el regreso en el día".

Recuerdan por último que en marzo ya trasladaron a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y al diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, en una reunión, su "preocupación e interés" por la reposición de los servicios perdidos en las relaciones Oviedo-Santander, Santander-Bilbao y Santander-Valladolid, a lo que respondieron que "aún no había una decisión tomada".