Mil personas participan en el homenaje a Gochicoa que el PRC convierte en reivindicación de la honestidad

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas han participado este domingo en el homenaje que el PRC ha brindado a José Luis Gochicoa en el Palacio de Exposiciones de Santander, donde los regionalistas han celebrado la "honestidad" del exconsejero de Obras Públicas y la del propio partido, "dando la cara" contra la corrupción porque "no tiene nada que ocultar".

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla; los consejeros regionalistas de Industria, Javier López Marcano; de Presidencia, Paula Fernández; de Educación, Marina Lombó; y de Ganadería, Guillermo Blanco, así como el diputado nacional José María Mazón, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, o el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, además de alcaldes del PRC y militantes de toda Cantabria se han dado cita en este reconocimiento a la "honradez e integridad" de Gochicoa, un hombre "imprescindible" para Revilla, tras haber dimitido por la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos del Servicio de Carreteras.

Si bien el acto ha suscitado las críticas del resto de partidos del arco parlamentario, incluido el PSOE --socio del PRC en el Gobierno regional--, no se ha producido ningún tipo de reacción esta mañana, salvo una decena de personas de Cantabria Distinta que han increpado a los regionalistas y pedido la dimisión del Gobierno frente a la entrada del Palacio de Exposiciones.

Un Palacio cuya primera planta estaba llena para homenajear a Gochicoa, y no solo de políticos, militantes o simpatizantes del PRC, sino de familiares, amigos y compañeros de Consejería del extitular de Obras Públicas, que ha confesado estar "impresionado" por el apoyo recibido.

Gochicoa también ha reconocido que ha sido una legislatura "compleja" pero "positiva a pesar de todo" porque se ha avanzado en cuestiones importantes para Cantabria, desde las carreteras a los derribos. "Para eso está el PRC: para resolver los problemas del día a día de los cántabros", ha señalado.

También se ha referido a la "terrible desgracia", "totalmente inesperada" y "muy desagradable" que fue conocer que un funcionario "llevaba diez años robando y nadie se había dado cuenta nunca; firmando contratos con empresas para sacar beneficio personal: la antítesis de lo que es el PRC", ha asegurado. Y ha dicho que por eso "había que dar la cara, resolver la situación y dar un paso al lado para decir: nosotros no somos así, en el PRC la honestidad es lo primero", ha concluido entre aplausos y con un abrazo de Revilla.

"HABÍA QUE DAR LA CARA"

El presidente, por su parte, ha mantenido un mensaje similar: "había que dar la cara y estamos dando la cara", ha comenzado su intervención, señalando además que, frente a los partidos que decían que no era un día "para comidas", el Regionalista ha celebrado esta jornada para "agradecer su trabajo por Cantabria a un compañero" y para "reafirmar el compromiso del PRC contra la corrupción". "Estamos limpios los miembros de este partido", ha subrayado.

Revilla ha repasado la historia del PRC, "el único partido que en 40 años no tiene un condenado". "¿Cómo van a dar lecciones sobre corrupción a un partido como el PRC?", ha preguntado al respecto. Y ha instado a que le investiguen a él, "que busquen algo, que me registren". "Somos un partido honrado y por eso nos duele tanto que se nos mezcle en una historia que no tiene que ver con políticos del PRC", ha manifestado.

El presidente ha vuelto a relatar los hechos del 22 de marzo, "día terrible", cuando se descubrió la trama, y ha anunciado que mañana tendrá que acudir al juzgado por la querella presentada por Vox "porque al parecer me han dado información privilegiada". Se trata de la llamada que aquel día realizó a Revilla la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, para informarle de los registros y detenciones en la Consejería de Obras Públicas.

Tras subrayar que los funcionarios "están para controlar a los políticos, no al revés", el regionalista ha manifestado que "ni el compañero" del funcionario implicado "lo sabía; luego no era tan fácil" de descubrir, como tampoco el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesus, que también dimitió. En este sentido, ha pedido no estigmatizar a todos los funcionarios ni a todos los políticos aunque ha reconocido que "basta uno para echar por tierra a todos".

Porque "parece que el delincuente es Gochicoa y no: es el de Santoña", ha señalado en relación al funcionario implicado, que está en prisión provisional en el Dueso, lamentando que "se quieren cargar toda la trayectoria de toda una vida" del exconsejero, cuando es "el más preparado. A lo mejor había que pedirle un curso de Sherlock Holmes", ha ironizado.

Revilla ha ensalzado la figura del "que más quiero" y quien, junto con Mazón, "ha hecho posible transformar Cantabria". Y ha anunciado que Gochicoa participará en la campaña electoral de mayo, "pueblo a pueblo", y "no volverá a Obras Públicas pero sí a la Administración regional con un puesto importante porque es imprescindible", ha dicho.

CAMPAÑA: "HAY QUE ACABAR CON EL VIEJO"

En relación a la campaña electoral, el presidente regionalista ha avanzado que "va a ser muy dura", de "acoso y derribo" al PRC. "Me han dicho que dicen que hay que acabar con el viejo, porque acabando con el viejo, acabas con el partido. Y el viejo es viejo, pero está como una moto", ha subrayado Revilla entre aplausos, asegurando que "esto es una fuerza imparable".

"Ahora, a trabajar, porque llega el 28 de mayo y los vamos a volver a ganar", ha concluido Revilla, acompañado en el estrado por Gochicoa, los consejeros regionalistas y el candidato por el PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña.

Precisamente Piña ha sido quien ha ejercido de anfitrión del evento, que ha comenzado con su intervención destacando la "honradez e integridad" de Gochicoa, una "mente brillante", un "excelente consejero y mejor compañero", que "ha traído prosperidad" a Cantabria; una "buena persona" como prueba el millar de simpatizantes que ha congregado, ha apuntado el también director general de Transportes. "José Luis es un ejemplo: ha dado la cara, no se ha escondido, ha asumido en primera persona su responsabilidad pese a que no hay un solo pero en su gestión", ha destacado.