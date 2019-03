Miles de personas 'colapsan' Santander para reclamar igualdad para las mujeres

Publicado 08/03/2019 21:24:11 CET

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, la mayoría mujeres, han 'colapsado' este viernes las calles de Santander para reclamar la "igualdad efectiva" entre hombres y mujeres y asegurar un "futuro digno y feminista para todas y todos".

Así lo han exigido en la manifestación, convocada por la Comisión 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que se visto como las mujeres jóvenes van tomando el relevo en el movimiento feminista, que hoy ha logrado 'teñir' la capital de Cantabria de color morado.

La marcha, que este año ha salido de Cuatro Caminos y ha concluido en la Plaza del Ayuntamiento, ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo" y ha sido "multitudinaria".

De hecho, al paso de la movilización por la calle San Fernando, fuentes policiales han indicado que había "muchos más" asistentes que en 2018 cuando dijeron más de 15.000 participantes aunque, a la llegada de la manifestación a la plaza del Ayuntamiento, han cifrado el número de asistentes en unos 12.000.

En la marcha, se han lucido miles de carteles con lemas como "Contra la vivencia machista, lucha feminista", "Somos la voz de las que no están", "Te pones preciosa cuando luchas por tus derechos", "No somos princesas, somos dragonas" o "Sembraremos rebeldía hasta que cosechemos libertad".

"En mi cuerpo yo decido y tú te callas", "Mientras haya una mujer sometida, yo no seré libre", "La gestación es nuestra, no está en venta" o "El patriarcado nos da patriarcadas", son otras de las frases que se han podido leer, y a las que se ha sumado el grito de muchas consignas como "Fuera machistas de las instituciones", "Mi cuerpo no se toca, con o sin ropa", "Sola, borracha, quiero llegar a casa" o "No son arrebatos, son asesinatos".

Y es que muchas han sido las consignas y los carteles que han hecho referencia a las víctimas de violencia de género que para el movimiento feminista es el máximo exponente de la desigualdad en "la sociedad patriarcal" de España y que está "convirtiéndose en un problema porque niega a la mitad del país sus derechos".

Así lo ha señalado la portavoz de la Comisión 8 de Marzo, Ana Bolado, que ha lamentado que en la sociedad actual continúan "los estereotipos, las diferencias y las discriminaciones" entre hombres y mujeres desde la infancia y, por ello, es "muy necesario" continuar con el movimiento feminista que "tanto ha logrado" pero al que "le queda mucho camino".

Más cuando, ha dicho, están apareciendo partidos que "parece que solo vienen para quitar los derechos de las mujeres" o "al menos es lo único que les hemos oído, ninguna iniciativa de calado más". "Nosotras, las mujeres, hemos demostrado que no lo vamos a consentir, como ya le hicimos saber en 2014 al ministro (Alberto Ruiz Gallardón)que quiso acabar con el aborto", ha recordado Bolado.

Unas tres horas han tardado los participantes en la manifestación hacer el recorrido de en torno a un kilómetro y medio, en el que la marcha se ha detenido en varios puntos al estar esperando importantes grupos de personas para unirse a la misma.

Al concluir la marcha en la plaza del Ayuntamiento, varias mujeres han dado lectura al manifiesto de la Comisión 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer en el que se ha evidencia la "fuerza colectiva" que están ganando las mujeres y con la que van a seguir "luchando" para lograr cambios".

"Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo... porque no hay corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados", han denunciado.

Para cambiar eso, han enfatizado que este año "volvemos a la carga" y "nos unimos al grito global frente a los ataques del patriarcado por el avance de las mujeres en el logro de nuestros derechos y frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a las mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal".