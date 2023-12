El MITECO insta a paralizar las obras del Centro Náutico Pesquero de Laredo hasta que se resuelvan recursos pendientes

El Gobierno (PP) ya ha anunciado que no lo va a hacer e insta a Zuloaga y Gómez de Diego a pedir a Ribera que deje de "torpedear" el proyecto



SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha remitido una resolución al Gobierno de Cantabria (PP), instándole a paralizar las obras del Centro Integrado de Formación Náutico Pesquera de Laredo --cuya conclusión está prevista para febrero-- hasta que se resuelvan los recursos judiciales pendientes sobre esta actuación.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, quienes han aclarado que dicha resolución "no es vinculante" y ya han adelantado que el Ejecutivo regional no lo va a hacer.

De hecho, han pedido a la ministra del ramo, la socialista Teresa Ribera, que deje de "torpedear" esta actuación "tan importante" para Cantabria que permitirá contar con un centro de FP para actividades relacionadas con el mar y que supone una inversión de 5 millones, financiados con fondos europeos REACT.

Han recordado que dicho proyecto se inició la pasada legislatura, durante el Gobierno PRC-PSOE, y que el actual Ejecutivo del PP ha decidido continuarlo porque lo ve "necesario" y "estratégico" para la comunidad.

Por ello, han instado al líder autonómico del PSOE, Pablo Zuloaga, y a la nueva delegada del Gobierno, la también socialista Eugenia Gómez de Diego, a pedir a la ministra del ramo, Teresa Ribera, que "rectifique".

Tanto Silva como Media han mostrado su "sorpresa" por esta resolución del Ministerio, que el Gobierno recibió el pasado 11 de diciembre, porque la consideran "incongruente" con la defensa que los socialistas cántabros han hecho públicamente de este proyecto.

De hecho, han recordado cómo el pasado 9 de noviembre el propio Zuloaga acompañado por otros miembros del partido, visitó Laredo e instó al Gobierno a concluir estas obras, algo que los socialistas volvieron a reclamar poco después en el Parlamento.

Por ello, han pedido "coherencia" y han reiterado a Zuloaga y a Gómez de Diego que "por primera vez en su vida trabajen por los cántabros" y sus intereses y hablen con "la ministra del lobo" para que dé marcha atrás en su resolución, en la que el Ministerio alude a argumentos como la "precaución" y la "seguridad jurídica" para pedir al Ejecutivo la paralización de estas obras.

Media ha reconocido que este proyecto "ha estado rodeado de polémica desde que se inició su tramitación" en 2021 y "en el punto de mira de mucha gente".

En estos momentos hay dos recursos pendientes de resolución. Uno de ellos es el presentado en noviembre de 2022 por el Ayuntamiento de Santoña contra la autorización otorgada en la pasada legislatura por la Consejería de Obras Públicas (ahora Fomento) que autorizaba el uso dotacional del Puerto de Laredo para la construcción de este centro, pero en el que no se pedía la paralización cautelar de las obras.

Dicho recurso fue contestado por el Gobierno regional y está pendiente de que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, según Media, "no tiene que determinar si el edificio se construye o no", sino si en él se pueden dar clases teóricas o no (las prácticas sí).

El otro recurso fue presentado el pasado agosto por el actual Gobierno de Cantabria contra un informe negativo de la Demarcación de Costas que fue remitido, según Media, "año y medio fuera de plazo" y, por tanto resulta "extemporáneo", "no tiene validez legal" y "en ningún caso es vinculante".