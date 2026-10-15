Movellán considera la eliminación de barreras como un "objetivo compartido" por las administraciones públicas

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, participa en la jornada AMICA. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha defendido la necesidad de generar "oportunidades reales" para que cada persona pueda decidir "cómo quiere vivir y ejercer su autonomía", y ha considerado la eliminación de barreras como un "objetivo compartido" por las administraciones públicas.

Así se ha manifestado durante su participación en la jornada 'Innovando en soluciones para tu bienestar: salud digital, redes de apoyo y entorno sano', organizada por AMICA en la Biblioteca Municipal.

El regidor ha subrayado que "no basta con reconocer derechos o poner recursos a disposición de las personas", ya que "hay que conseguir que puedan utilizarlos realmente".

En este sentido, ha abogado por conseguir que las posibilidades de una persona "no estén determinadas por las barreras que encuentra a su alrededor", a la vez que ha vinculado el progreso con las "oportunidades" que se generan en el proceso de toma de decisiones.

La jornada, enmarcada en los Erasmus+ Days, ha congregado en el municipio iniciativas relacionadas con la salud digital inclusiva, el apoyo comunitario y la sostenibilidad, con el respaldo y la participación de la Red Tejiendo Salud Camargo.

Así, Movellán ha subrayado que la autonomía "no depende exclusivamente de nuestras capacidades individuales", sino de "las barreras que encontramos" y de "las oportunidades que nos ofrece el entorno".

Y ha destacado el proyecto europeo ID-HEALTH, dirigido a mejorar la alfabetización digital en salud de las personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, el alcalde ha puesto el foco en la participación de personas del Centro Marisma en la elaboración de los materiales formativos del proyecto, a través de tareas de diseño, edición y grabación de las voces de los vídeos.

A su juicio, se trata de un ejemplo que identifica la diferencia entre "hacer algo accesible para alguien", o hacerle partícipe de "cómo se construye esa accesibilidad".

En el marco de esta jornada, Movellán también ha abordado el papel de las relaciones comunitarias frente a la soledad no deseada, con una referencia al Banco del Tiempo de AMICA, porque "todos tenemos capacidades que aportar".

Por último, y en relación con el entorno y la salud, ha subrayado la responsabilidad de los ayuntamientos en la creación de espacios que favorezcan el bienestar.

Así, el alcalde de Camargo ha explicado que "cuando un ayuntamiento mejora sus espacios públicos, facilita los desplazamientos o favorece los lugares de encuentro, está actuando también sobre las condiciones de salud de sus vecinos".

La jornada de AMICA ha presentado tres iniciativas surgidas de proyectos Erasmus+ de educación de personas adultas. Se trata de ID-HEALTH, centrada en la salud digital inclusiva; el Banco del Tiempo de AMICA, orientado a fortalecer las redes de apoyo y el tejido social; y 'Tod@s Sostenibles', que aborda la salud planetaria y la sostenibilidad.

El encuentro ha combinado la presentación de estas experiencias con un espacio final de debate, con el propósito de trasladar al conjunto de la sociedad las propuestas desarrolladas desde el ámbito de la discapacidad para mejorar el bienestar y la participación comunitaria.