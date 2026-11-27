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CAMARGO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha negado que haya una "fuga" de mandos de la Policía Local a otros municipios, los cuáles están en su "derecho" de solicitar la movilidad; al tiempo que ha destacado la "drástica reducción" de las horas extras que venían haciendo los agentes, con su consecuente sobrecoste para las arcas municipales, debido al refuerzo de la plantilla, que prácticamente se ha "duplicado".

"No hay ninguna fuga, en este caso hay derechos de los trabajadores, de los funcionarios públicos, que pueden solicitar la movilidad entre administraciones", ha manifestado el regidor este viernes a preguntas de la prensa sobre la denuncia del sindicato CSIF, en la que alertaba de que el jefe de la Policía Local de Camargo y cuatro de los cinco oficiales del municipio han solicitado su traslado a Santander.

"Cuando finalice el proceso lo veremos", ha indicado el alcalde, que ha subrayado que lo que sí hay en el municipio es una plantilla "mucho más reforzada", con patrullas ciudadanas, a pie, y, en este caso, "lo que sí hay es una reducción drástica del sobrecargo a las arcas municipales de las horas extras".

Y es que, según ha explicado el regidor, "la duplicación de la plantilla lo que ha hecho es que las horas extras se hayan disminuido drásticamente".

Movellán ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la programación navideña de Camargo.