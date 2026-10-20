El MUPAC celebrará el 24 y 25 un nuevo taller pedagógico sobre trabajos en piel de cuero

Taller sobre certera medieval de cuero. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado un nuevo taller pedagógico en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) para niños a partir de ocho años, centrado en el trabajo de la piel de cuero, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

En esta actividad los participantes se sumergirán en el Medievo creando su propia cartera de cuero, una pieza imprescindible para viajeros y peregrinos, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Así, trabajarán con cuero natural y aprenderán técnicas artesanales inspiradas en la tradición medieval, dando forma, paso a paso, a una cartera funcional y resistente, sin necesidad de experiencia previa.

El taller fomenta el aprendizaje experimental y el contacto directo con las técnicas ancestrales del trabajo del cuero, una actividad creativa y práctica para conectar con el patrimonio y llevarse a casa un objeto único.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde el martes 20, en horario de apertura del museo.