Música en Grande cierra su decimotercera edición con más de 25.000 asistentes

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Suede, Lori Meyers, Shinova, Arde Bogotá, Natalia Lacunza y We Are Not DJ's cerraron ayer la decimotercera edición del festival Música en Grande en el estadio de El Malecón de Torrelavega, que ha reunido en total a más de 25.000 espectadores para disfrutar de un cartel que incluyó la participación de una veintena de grupos y artistas como Alejandro Fernández, Melendi, Taburete, Alba Reche.

Una cifra lograda pese a la cancelación de una de las jornadas por las adversas condiciones meteorológicas, la del jueves, donde estaban previstos los conciertos de Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi.

En la última jornada, la de este sábado, también se celebraron los conciertos gratuitos de Gara Durán, Barry B y Víctor Teira en la Plaza Baldomero Iglesias y se clausuró la Feria del Vinilo, dentro de la iniciativa 'Más Música en Torrelavega' en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Música en Grande congrega desde hace trece ediciones en Cantabria a miles de asistentes, un éxito que ha repetido de nuevo este verano dado que ha agotado los diferentes tipos de abono y colgado el sold out el pasado viernes.

Como novedad, el festival ha desarrollado este año la propuesta sociocultural 'Más Música en Torrelavega' en colaboración con el Ayuntamiento. Esta iniciativa ha permitido disfrutar de manera gratuita a todos los vecinos y visitantes de diversas actividades, como conciertos en la Plaza Baldomero Iglesias, coloquios sobre el sector musical en la Casa de Cultura o una Feria del Vinilo en el Boulevard Demetrio Herrero.

La organización de Música en Grande, a cargo de Mouro Producciones, ha confirmado que la próxima edición se celebrará los días 27, 28 y 29 de junio de 2024 en el estadio de El Malecón de Torrelavega, en lo que será la decimocuarta ocasión que el festival abra sus puertas de manera consecutiva, con la excepción del parón provocado por la pandemia en 2020 y 2021.