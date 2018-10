"Ningún centro" ha comunicado a Educación que vaya a suprimir actividades complementarias

Actualizado 10/09/2018 14:07:09 CET

SANTANDER, 10 Sep.

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha asegurado que "ningún centro" ha comunicado a la Consejería que sus maestros vayan a dejar de realizar actividades complementarias, como visitas, fiestas o excursiones, aunque ha indicado que "no es obligatorio" que los docentes las organicen ya que tienen autonomía para planificar las horas lectivas.

"Hasta donde yo sé no ha habido ninguna comunicación formal" de ningún centro que haya indicado a la Consejería que sus docentes no vayan a hacer ese tipo de actividades y, "hasta donde sabemos, parece que es algún centro, muy poquitos, pero reconozco que desconocemos el calibre real de los centros que podrían estar en esta dinámica", ha indicado Mañanes.

Ante la posibilidad de que esta situación pueda extenderse a más centros, el consejero ha confiado en que sean "una absoluta minoría" los que decidan no realizar esas actividades y que en la mayoría "impere el sentido común y la responsabilidad".

Así lo ha señalado este lunes a preguntas de la prensa sobre dos centros, uno de Camargo y otro de San Felices de Buelna, que habrían aprobado, según publica El Diario Montañés, no realizar ese tipo de actividades para cumplir estrictamente con el calendario aprobado por la Consejería.

El titular de Educación ha explicado que esas actividades "nunca han contabilizado como horas lectivas, nunca jamás en la historia de la educación en Cantabria, en España, ni en ninguna otra Comunidad Autónoma" porque se enmarcan en las horas complementarias de la jornada laboral de los docentes, que asciende a 37,5 horas semanales pero no todas son de clase.

"Las horas complementarias, y lo conocen perfectamente los docentes, son horas que se desarrollan dentro de la jornada y están computadas porque forman parte de ella" aunque no sean horas en las que estén impartiendo clase en las aulas, ha indicado Mañanes, que ha detallado que en esas horas está la preparación, organización y planificación de clases, así como la elaboración y corrección de pruebas y exámenes.

Y en ellas también, "como ha venido siendo siempre", se suman las horas de excursiones o visitas que se desarrollan dentro de la jornada lectiva escolar, así como otras como las salidas a albergues, que son extraescolares porque no se hacen en horario de clase pero que "sí computan en la jornada laboral del profesor", por lo que "nunca jamás se han recuperado esas horas".

Además, ha insistido en que la organización de estas actividades "no es obligatorio" para los profesores, que tienen autonomía para planificar el curso, y hay quienes, dentro de su programación curricular, organizan visitas y excursiones porque "entienden que son positivas para el desarrollo personal de sus alumnos" y otros que no.

"Espero que eso siga siendo así, aunque esto depende de los propios docentes que son los que tiene que programar y hacer esas actividades", ha añadido el consejero, que ha dicho que "esto se ha venido haciendo siempre sin el más mínimo problema y sin ninguna dificultad".

Asimismo, Mañanes ha señalado que este tipo de actividades, además de no ser obligatoria su organización para los docentes, "siempre han sido voluntarias" para el alumnado, que puede acudir o no a las mismas y "puede haber familias que libremente decidan que sus hijos" no participen en alguna actividad y sean "atendidos en el centro educativo".

Cuestionado sobre si la Consejería puede hacer algo para que esta situación no se extienda a más centros o si puede obligar a que se continúen realizando esas actividades, Mañanes ha vuelto a apelar a la "responsabilidad y profesionalidad de todos" porque es "terrible" que "en un conflicto laboral entre la Junta de Personal Docente y la Consejería acaben pagando las consecuencias los alumnos".

"Creo que esto hace un daño espantoso a la enseñanza pública y se están equivocando de cabo a rabo", ha considerado el consejero, que ha apelado "al sentido común y la responsabilidad" del profesorado porque "los niños y niñas no deben ser quienes sufran las consecuencias de un conflicto" porque cree que es lo que se está consiguiendo "al rechazar hacer actividades complementarias apelando a que la jornada reducida lo impide".

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre la denuncia de STEC de que Educación no haya nombrado aún a los sustitutos de docentes que están de baja, Mañanes ha reivindicado que, a pesar de ser un "año complicado" porque hay que incorporar a los profesores que han sacado plaza en las oposiciones, "nunca se había producido con tanta celeridad la llegada del profesorado a los centros".

Ha señalado que en algún caso ha podido "haber algún problema de algún profesional concreto que no haya podido llegar, pero están cubiertas todas las plazas y todo se ha dispuesto con perfecta normalidad". Por ello, el consejero cree que esta denuncia, al igual que otras críticas, forman parte de un "todo" que "parece estar inscrito en una campaña dura e intensa de movilización y crítica a esta Consejería tanto por lo que hace como por lo que no hace".