Normalidad en la segunda jornada de huelga convocada por la plataforma del transporte

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte transcurre sin incidencias en Cantabria, mientras se sigue investigando si la quema de camiones registrada este lunes en Villaescusa tiene alguna relación con estos paros.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha explicado en declaraciones a la prensa que esta jornada ha transcurrido "sin ningún tipo de incidente" por el momento.

Así se lo han trasladado en la reunión de coordinación que ha celebrado esta mañana con la Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Transporte para valorar, cada uno desde su ámbito, posibles incidencias, y en la que se ha informado de que "no hay ningún incidente destacado".

En cuanto a lo ocurrido en Villaescusa, ha explicado que se sigue investigando, para lo que ha venido un grupo especializado en incendios de la Guardia Civil.

"La investigación está abierta" y, por lo tanto, "hasta que no haya más avances en ella" no puede decirse si la quema de camiones está relacionada con el paro de transportes o no, ha dicho Quiñones, quien ha matizado no obstante que ha afectado a una empresa de transportes coincidiendo con el primer día de huelga, pero la investigación "está totalmente abierta y todas las hipótesis se mantienen".

La delegada del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, durante el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.