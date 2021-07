La nueva directora de la Fundación Comillas afronta su nueva etapa ""un reto y una ilusión"

La consejera María Sánchez da la bienvenida a Eva González

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora de la Fundación Comillas, Eva González, afronta su nueva etapa profesional como "un reto y una ilusión". En este sentido, ha asegurado que el propio espacio físico que alberga la Fundación Comillas ya es una "gran bienvenida y una gran entrada a lo que me aguarda en término de proyectos".

Según ha informado el Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, se ha reunido hoy con González y la primera toma de contacto entre ambas ha servido para sentar las bases que regirán las principales líneas de actuación de la entidad a corto y medio plazo.

Sánchez ha resaltado el perfil técnico de esta profesional andaluza, experta en Publicidad, Relaciones Públicas y Mercadotecnia y doctora en Comunicación.

Con este nombramiento, fruto del concurso público convocado a tal efecto, se busca dar un cambio de rumbo a la Fundación, que se enfrenta a "grandes retos". "Estamos en un momento crucial, en el que la promoción del español se puede convertirse en una oportunidad única para la Comunidad Autónoma", ha indicado Sánchez.

Igualmente, la consejera ha destacado la "notable trayectoria profesional" de Eva González, "con un curriculum realmente impresionante", y ha considerado que "será un pilar fundamental" para aportar un impulso real a esta Fundación y a la promoción de la cultura del español.

La nueva directora de la Fundación Comillas comenzará a desempeñar su nuevo cargo a partir del 1 de agosto "con una maleta llena de ideas y proyectos que espera aterrizar con éxito en la región". Según ha señalado González, el ámbito de la promoción cultural es un espacio con "muchas oportunidades y muchas cosas por hacer, tanto desde el punto de vista social como económico".

González cuenta con experiencia profesional en consultoría estratégica de marketing, en concreto, en gestión de proyectos de posicionamiento y estrategia de diferenciación competitiva, de construcción de propuesta de valor y diseño de experiencias y de diseño de branding, imagen, comunicación organizacional y campañas publicitarias.

La nueva directora de la Fundación Comillas también posee conocimientos en gestión de equipos y formación profesional, en diseño de programas educativos y como docente de educación continua, profesora de posgrado y pregrado.

Entre algunos de sus méritos se encuentran la participación en Asociaciones y Comités de Revisión Internacionales como la Asociación Iberoamericana de Marketing (AIB), American Marketing Association (AMA/ACRA), Journal of Business Research o International Journal of Retailing and Distribution Management.