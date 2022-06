El nuevo contrato de basuras podría licitarse en septiembre y la adjudicación de Parques y Jardines finalizará en agosto

"No existe un informe que diga que hay que cerrar el minizoo de la Magdalena, si bien no hay una decisión tomada tampoco", dice Rojo

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria podría licitarse en septiembre, mientras que en la segunda quincena de agosto habría finalizado la adjudicación del servicio de Parques y Jardines.

Así lo ha dicho hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Santander la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), a preguntas del Grupo Regionalista.

Respecto al nuevo pliego de basuras, ha informado que ya se ha elaborado el borrador del pliego técnico y administrativo, además de que la Junta de Gobierno aprobó este lunes la estructura de costes del contrato, uno de los pasos necesarios para la establecer la fórmula de la revisión de precios.

Además, ha explicado que no se ha recurrido a ninguna contratación externa para la elaboración del pliego técnico ni administrativo.

Respecto a la adjudicación del nuevo servicio de Parques y Jardines, ha explicado que se ha finalizado la primera fase, es decir, la valoración técnica de las nueve ofertas presentadas, y ha anunciado que el día 17 de julio se celebrará una mesa de contratación, que dará inicio a la segunda fase de valoración de los pliegos técnicos, de informática y medio ambientales.

La intención del Ayuntamiento es que en la segunda quincena de agosto se haya finalizado la adjudicación, que posteriormente deberá aprobarse en Junta de Gobierno.

Por otra parte, la concejala también ha informado de que no existe un informe "que diga que hay que cerrar el minizoo de la Magdalena", si bien "no hay una decisión tomada tampoco". Rojo se ha pronunciado así a preguntas del PSOE sobre las conclusiones del grupo de expertos sobre este equipamiento, de las que se informará en la próxima Comisión de Desarrollo Sostenible, ha avanzado, así como que el Ayuntamiento ha seguido trabajando en la mejora de las instalaciones.

En otro orden, la responsable de Medio Ambiente ha reconocido que no se podrían cubrir los parques infantiles de la plaza Amaliach, en Tetuán, ni del Regimiento, tal como aprobó el Pleno a propuesta del PRC (incluía también la zona infantil del parque de Las Llamas), que hoy se ha interesado por su situación, si bien la edil ha señalado que están esperando un informe al respecto.

Otra pregunta que ha planteado en el Pleno el Grupo Socialista se refiere a las filtraciones de agua en el nuevo túnel de Tetuán. El concejal de Fomento, César Díaz (PP), ha reconocido que existen pero ha subrayado que "nos hubiéramos cargado el patrimonio histórico con una lona impermeable". Es decir, que hacer impermeable el túnel hubiera sido "a costa del patrimonio".

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, la sesión plenaria también ha incluido numerosas y reiteradas críticas de la oposición a la ausencia de presupuesto municipal para 2022, que convierte a Santander en "la única capital de comunidad autónoma" sin este documento, según los socialistas, que han censurado que el equipo de Gobierno PP-Cs "no ha querido negociar" las cuentas con los grupos.

Al respecto, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha reconocido que no se siente "orgullosa" de no tener presupuesto, si bien ha afirmado que tendió "la mano a todos los grupos" pero "no hubo entendimiento". Y ha expresado su "sorpresa" por las críticas del PSOE. "Se puede tener jeta cuando el PSOE ha funcionado tres años con el presupuesto prorrogado del PP de Mariano Rajoy", ha dicho al portavoz socialista, Daniel Fernández.

En otro orden, el PSOE observó que la concejala popular, Miriam Díaz, había estado grabando con su móvil las votaciones de las modificaciones presupuestarias, hecho que la alcaldesa justificó argumentando que "somos personas públicas en un lugar público con sistema de grabación y con autorización para que los asesores políticos puedan hacerlo".

El Pleno se ha interrumpido al mediodía por el minuto de silencio convocado en la plaza del Ayuntamiento en recuerdo de las mujeres asesinadas en Madrid, Sevilla y Valencia y en repulsa por la violencia machista.