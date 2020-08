Okuda inicia la polémica intervención artística en el Faro de Ajo

Afronta con "ilusión y agradecimiento" el proyecto y consciente también de que su arte "no tiene por qué gustar a todo el mundo"

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista cántabro Óscar San Miguel 'Okuda' ha iniciado este martes su intervención artística en el faro de Ajo, en el municipio de Bareyo, con la que pretende poner en valor "la riqueza natural y diversidad cultural" de la región.

Y lo ha hecho con "mucha ilusión y agradecimiento por tener la oportunidad de trasladar mi arte a un lugar tan simbólico e importante en mi tierra", según ha expresado, consciente también de la polémica que ha generado este proyecto, encargado por la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento de Bareyo y presentado el pasado mes de mayo.

"Soy consciente de que mi arte no tiene por qué gustar a todo el mundo y en ningún momento mi intención ha sido molestar a nadie, pero si lo he hecho quiero disculparme por ello", ha comentado 'Okuda', para explicar que aceptó el proyecto porque "además de ser muy singular me hace especial ilusión por llevarse a cabo y aportar a mi tierra".

El artista cántabro y su equipo estarán trabajando durante esta semana en una obra mural "adaptada a las necesidades del faro". El resultado será una composición artística que pondrá en valor "la imagen del faro, respetando su función de ayuda a la navegación como señal marítima".

La temática elegida por 'Okuda' para esta localización en un entorno "tan especial" hace alusión a la riqueza natural de la región, a través de la representación de la fauna local y, con sus texturas, "a la diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y conectada con el mundo".

El artista cántabro ha subrayado el compromiso con su tierra, una "constante" -ha dicho- en toda su carrera, que comenzó hace más de veinte años.

Ejemplo de ello son las esculturas de Cuchía o Reinosa, la colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en verano de 2019, la campaña de crowdfunding para transformar el colegio Vital Alsar a petición de sus alumnos o murales que pueden encontrarse en Santander.

Para 'Okuda' este nuevo proyecto significa "poder seguir reforzando su vinculación y cercanía con Cantabria".

TRAYECTORIA DE OKUDA

La trayectoria de 'Okuda' cuenta con numerosas intervenciones murales y escultóricas, además de exposiciones en galerías y museos en más de 30 países y 80 ciudades de todo el mundo.

Destacan la iglesia 'skate', el ser requerido para la creación de la Falla Municipal de Valencia; su itinerario de esculturas por el paseo marítimo de Boston; o la creación del proyecto Titanes, para la inclusión social a través del arte.

En sus dos décadas de carrera artística, el motor de su trabajo ha sido "usar el color y la creatividad para transformar espacios y trasladar un mensaje de optimismo y vitalidad".