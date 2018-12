Palacio dice que la AAI de Coated debe garantizar la seguridad jurídica porque puede acabar en los tribunales

Publicado 21/12/2018 11:18:55 CET

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Ambiente de Cantabria, Miguel Ángel Palacio (PSOE), ha defendido hoy que la tramitación ambiental de la ampliación de la empresa Santander Coated Solutions (SCS) tiene que realizarse con rapidez pero sobre todo debe garantizar la seguridad jurídica porque puede acabar en los tribunales.

"Cuando este proyecto, que seguro que se aprobará porque no hay ninguna razón para lo contrario, llegue a los tribunales, porque en Cantabria todos estos proyectos llegan a los tribunales, tenemos ese pleito que ganarlo porque hemos garantizado la seguridad en la tramitación", ha subrayado Palacio en una entrevista en la SER recogida por Europa Press.

El Consejo de Administración de Santander Coated Solutions decidió el pasado miércoles aplazar su ampliación en el Puerto de Santander alegando el "retraso" en la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto, y ayer el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), anunció que el Gobierno de Cantabria va a "intentar por todas las vías acortar los plazos".

Hoy el responsable de Medio Ambiente ha insistido en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica para que el proyecto "llegue a buen fin" porque "bastantes disgustos tenemos en Cantabria con otros proyectos por no haber garantizado la seguridad", como en caso la anulación del bitrasvase del Ebro "por una tramitación ambiental que no tuvo en cuenta la seguridad", y que, como consecuencia, llevó a la anulación posterior del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y a no poder aprobar el PGOU de Santa Cruz de Bezana.

Palacio ha revelado que SCS ha presentado el estudio de impacto ambiental el 5 de diciembre y ahora lo están estudiando los técnicos de medio ambiente, que determinarán si está completo, y a continuación saldrán a información pública por el plazo de un mes para las alegaciones, como establece la ley.

En este sentido ha recordado que la Autorización Ambiental Integrada (AAI), como la que necesita SCS, son "las más lentas en su tramitación y las más complejas" porque se aplican a proyectos con vertidos o emisiones a la atmósfera y por consiguiente, que pueden influir en la salud humana y en la seguridad de los ciudadanos.

En este caso, la ampliación de SCS se realizaría en el Puerto de Santander, "a la entrada de la ciudad, en el ámbito de influencia de la población y es misión de la Consejería de Medio Ambiente garantizar a los ciudadanos que las emisiones no tendrán ninguna influencia en la salud".

"Por ello la tramitación debe realizarse con celeridad sí, pero sobre todo con seguridad", ha remarcado.

Palacio ha asegurado que el Gobierno quiere que proyectos cómo éste "salgan adelante" porque generan actividad económica y empleo, pero a la vez "que la población esté tranquila porque esos proyectos se han tramitado con todas las garantías".

Además, ha recordado que todas las empresas de Cantabria sujetas a AAI realizan este trámite "con regularidad y sin ningún problema", como ha sido el acaso de Solvay, Sniace o Global Steel Wire. "El Gobierno no ha tenido, no tiene ningún problema con ninguna empresa", ha enfatizado.

Pero ha insistido en que los "tiempos y los procedimientos tienen que ser rigurosos porque si no es así lo van a tumbar los tribunales".

El director general ha señalado que la AAI saldrá a información pública "en breve, tan pronto como los técnicos hagan el estudio del proyecto, si es que hay que pedirles que complementen el proyecto porque falta algún documento o estudio, se les comunicará. Hay una comunicación directa entre los técnicos de la empresa y los de la Consejería de Medio Ambiente", ha asegurado.

"En un clima de cooperación las cosas saldrán adelante, estoy seguro, pero celeridad sí, pero sobre todo seguridad. No podemos tener otro disgusto más en esta comunidad autónoma por hacer una tramitación ambiental apresurada, que no ha cumplido los procedimientos, hay que hacerlo bien", ha reiterado.