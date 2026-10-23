El Palacio de Festivales pone a la venta una segunda función de 'Infinita' con Sara Baras

Archivo - La bailaora Sara Baras posa en un entrevista para Europa Press - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha puesto este viernes a la venta las entradas de la segunda función que ha decidido programar de 'Infinita', el último espectáculo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras.

Esta nueva función tendrá lugar el sábado 16 de enero, a las 19.30 horas, y se suma a la inicialmente programada el viernes 15, que prácticamente ha agotado la venta anticipada.

'Infinita' es el vigésimo espectáculo de Sara Baras, recientemente estrenado el 11 de septiembre de 2026 en el Teatro de la Maestranza como gala inaugural de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla.

Se trata de un homenaje a Andalucía y a la mujer, representado a través de ocho miradas femeninas que encarnan las ocho provincias andaluzas y sus distintos palos flamencos y folclore, desde el fandango y la soleá hasta la bulería y el tanguillo.

Bailaora, directora y coreógrafa de indiscutible talento, Sara Baras es una de las representantes más prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a nivel internacional.

Más de 4.000 representaciones con su compañía la han llevado a visitar los mejores teatros del mundo, convirtiéndola en una de las más ilustres embajadoras de la cultura española.

'Infinita' forma parte de la programación del Palacio de Festivales de Cantabria para los meses comprendidos entre septiembre de 2026 y enero de 2027 que ya ha vendido más de 40.000 entradas, lo que supone superar el 65% del aforo.