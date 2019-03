El Parlamento de Cantabria despide una legislatura "convulsa" pero "productiva"

Publicado 25/03/2019 21:27:53 CET

La última sesión ha estado protagonizada por palabras de despedida de varios diputados que no repetirán e incluso algunas lágrimas

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha celebrado este lunes el último Pleno de una legislatura "colvulsa" por los enfrentamientos internos en los partidos; en las que ha habido "un poco de todo" pero que han sido una "de las más productivas desde el punto de vista legislativo", con numerosas normas aprobadas.

La última sesión plenaria de la legislatura --se interrumpen por la proximidad de las elecciones autonómicas del 26 de mayo--, ha estado plagada de palabras de despedida y de agradecimientos, y hasta alguna que otra lágrima, de diputados que saben ya que no volverán al Hemiciclo tras los comicios.

De inicio a fin de la sesión, que ha durado casi cinco horas, ha estado presente el sabor a despedida ya que son numerosos los diputados de distintos partidos que, tras este lunes, no volverán a sentarse en los escaños, en muchos casos como resultado de una legislatura "convulsa" en la que los conflictos internos de casi todos los partidos han tenido consecuencias en el Parlamento.

Varios diputados han empleado el adjetivo "colvulsa" para calificar esta legislatura, en la que la Cámara, que ya comenzó estos cuatro años fragmentada, con cinco partidos, ha acabado aún más divida por las disputas internas.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha señalado que la legislatura no ha sido "fácil" por la fragmentación de la Cámara y los conflictos en los partidos, a los que ha atribuido el hecho de que varios diputados no vayan a repetir en la próxima legislatura.

Martín ha agradecido en nombre del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la labor de todos los diputados y ha deseado a los que repetirán "clarividencia" en sus decisiones en la próxima legislatura, en la que, según ha opinado, harán falta "más diplomáticos y menos gladiadores".

La sesión ha comenzado con una fotografía institucional de los diputados y miembros del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) en la tribuna y ha acabado con unas palabras de la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, que será una de las que no estará el próximo curso.

En la instantánea al inicio de la sesión no han estado los 35 diputados --con ausencias en todos los grupos, salvo el PSOE-- ni tampoco todos los integrantes del Gobierno regional.

Así, por ejemplo, no ha estado en esa fotografía uno de los que casi con toda probabilidad no estará en el Hemiciclo en la próxima legislatura: el expresidente de Cantabria y del PP Ignacio Diego, que, según anunció en enero de 2018, dejará la política a finales de legislatura.

Precisamente, Diego y otros diputados del PP que le son afines y los enfrentamientos con la dirección saliente del congreso, encabezada por María José Sáenz de Buruaga, han sido unos de los protagonistas de esta legislatura.

Esta legislatura tampoco acaba con los mismos diputados que la iniciaron. Así, por ejemplo, en el PP no han llegado al final de esta legislatura el exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que dejó su escaño en 2016, y otros que han dicho adiós más recientemente como Ruth Beitia o Ildefonso Calderón.

También, aunque apenas iniciada la legislatura, hubo cambios en el PRC, con la entrada de Ángel Sainz, en septiembre de 2015, y de Francisco Ortiz, en noviembre de ese año.

Otros parlamentarios sí que han aguantado toda la legislatura pero han acabado de forma diferente a como la iniciaron. Así, por ejemplo, la legislatura concluye con un grupo mixto integrado por el doble de miembros que la iniciaron, cuatro en lugar de dos.

Y ello, a raíz de la desaparición del grupo Podemos por los enfrentamientos internos entre sus integrantes: José Ramón Blanco, Alberto Bolado y Verónica Ordóñez.

Mientras que Verónica Ordóñez, que tras dejar el grupo Podemos pasó a tener la consideración de no adscrita, formará parte en la candidatura autonómica de la formación morada, en la que va de número tres, Blanco y Bolado pasaron al grupo mixto y ya han anunciado que dejan la política.

Ambos han tenido unas palabras de despedida en este Pleno. Bolado ha considerado "un placer" ejercer de diputado y ha agradecido al resto de parlamentarios el "interesante debate" mantenido, pese a las "naturales diferencias políticas". A los que estarán en la próxima legislatura les ha deseado "acierto".

También Blanco ha dicho que ha sido un "honor y orgullo" haber compartido esta legislatura con el resto de diputados, de los que se ha despedido con un: "Nos vemos en las calles".

Los otros dos integrantes del grupo mixto, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, han aguantado toda la legislatura en la misma bancada pero desde mitad de legislatura están divididos y ya ni siquiera comparten partido.

Y es que aunque ambos entraron al Parlamento por Cs, Carrancio dejó el partido a mediados de 2017 pero mantuvo su acta de diputado, lo que le ha hecho que en ocasiones le hayan tachado de "tránsfuga".

La presencia de Carrancio en el Parlamento en la siguiente campaña lo decidirán las urnas, ya que éste encabezará la candidatura de OlaCantabria.

Por su parte, Gómez, tal y como ha recordado él mismo desde la tribuna, no estará en la próxima legislatura en el Parlamento ya que se presenta como cabeza de lista de Cs Cantabria al Congreso de los Diputados.

En su despedida, Gómez ha señalado que ha sido un "honor" ser diputado regional y ha agradecido al resto de diputados el "respeto" que le han mantenido y también su trabajo pese a haber tenido en ocasiones "posiciones totalmente enfrentadas". En lo personal, ha deseado "lo mejor" a todos los diputados. "En lo político permitánme que sea un poco más recatado", ha bromeado.

Por otra parte, en el PSOE, la renovación será total ya que ninguno de los cinco diputados socialistas en la actualidad ha sido incluidos en la candidatura autonómica liderada por Pablo Zuloaga.

Así, dirán adiós la propia presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga; la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, y los diputados Víctor Casal, Silvia Abascal y Guillermo del Corral.

Gorostiaga ha afirmado que ha sido una legislatura en la que ha habido "un poquito de todo" y que arrancó con "muchas expectativas" por la entrada de grupos nuevos. A los que como ella no estarán el siguiente curso les ha dicho: "Me fuí y volví, con lo que no pierdan la esperanza".

Por su parte, Díaz Tezanos, que empezó la legislatura como secretaria general del PSOE, se ha despedido asegurando que ha sido "gratificante y un honor ser diputada y representar a los cántabros desde esta tribuna".

Abascal, que fue portavoz del grupo hasta que Pablo Zuloaga arrebató el liderazgo del partido a Díaz Tezanos, se ha despedido con lágrimas y voz entrecortada para agradecer a quienes confiaron en ella y para afirmar que esta etapa le ha merecido la pena.

Su compañero Del Corral ha considerado un "honor" compartir con el resto de diputados el trabajo en esta legislatura. "Podemos discrepar dependiendo del escaño, pero hemos trabajado", ha dicho.

También se han despedido algunos miembros del Gobierno, además de Díaz Tezanos. Este ha sido el caso del titular de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, que ha afirmado que ha sido un "honor" haber sido consejero.

En su despedida, ha lamentado que, en ocasiones, el debate haya "traspasado las paredes" del Parlamento y se haya incurrido en "ataques personales" y "querellas criminales" y ha deseado que no se repita.

Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dedicado sus palabras más emotivas a los dos diputados de baja por enfermedad grave, Eduardo Van den Eynde, portavoz del PP, y Rafael de la Sierra, consejero del PRC y expresidente del Parlamento, "dos referentes para la política" de los que ha elogiado su "carisma, trabajo, ironía y saber estar".