El Parlamento pide al Gobierno central que ejecute la partida para el Plan Integral de la Bahía

Publicado 25/02/2019 18:33:54 CET

Todos los integrantes de la Cámara han votado a favor de la iniciativa del PRC, menos el PP, que se abstenido por ve "oportunismo electoral"

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara menos del PP, que se ha abstenido, una iniciativa para pedir al Gobierno regional que ejecute la partida de 250.000 euros incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para la elaboración del Plan Integral de la Bahía.

La proposición no de ley (PNL) aprobada ha llegado a la Cámara de manos del grupo regionalista, que ha defendido que esta partida es "imprescindible" y "necesaria" para la elaboración del Plan, según ha dicho su diputado Francisco Ortiz.

Aunque el PP ha aclarado que "no está en contra de que venga dinero a Cantabria", sí ve "oportunismo electoral" en la iniciativa que ha llevado al Pleno el PRC.

El diputado del PP José Manuel Igual ha sacado a relucir, en su intervención, la polémica sobre los espigones de la Magdalena y ha opinado que la decisión del Gobierno de Cantabria de pedir ahora al Ejecutivo central que tire el espigón ya ejecutado es una decisión "antijurídica" y una "frivolidad" ya que no se basa en informes jurídicos sino en el "no me gusta". "Esto no puede ser una jungla", ha añadido.

Todos los demás grupos han respaldado la iniciativa del PRC para demandar al Ejecutivo de Sánchez que ejecute ya la iniciativa.

La de este lunes no ha sido la única iniciativa que se ha debatido y aprobado en el Pleno del Parlamento de Cantabria reclamando este Plan de la Bahía.

Ya en abril de 2018 el Pleno del Parlamento aprobó una iniciativa de Cs que pedía ya este Plan Integral y también en el Debate del Estado de la Región del pasado junio, se aprobó en la Cámara una propuesta de resolución a favor de fijar un protocolo de actuación entre las Administraciones para la gestión de la Bahía.