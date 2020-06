El Parlamento pide al Gobierno que negocie con Fomento un calendario de obras

El PP emplaza a Revilla a "amenazar" al PSOE con la ruptura del Gobierno en Cantabria

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley promovida por el PP que insta al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a negociar con el Ministerio de Fomento un calendario que implique la "reactivación inmediata" de varios proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias.

La iniciativa, a la que se ha incorporado una enmienda de Vox, ratifica el acuerdo parlamentario de 4 de febrero de 2019 por el que se establecen las prioridades de la región en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias del Estado en la región; e insta al Gobierno a comparecer en la Cámara para dar cuenta del resultado de la negociación con el ministerio que dirige el socialista José Luis Abalos.

La idea es que el calendario implique la "reactivación inmediata" de los tramos pendientes de la Autovía A-67 entre Burgos y Aguilar de Campoo; el tercer carril de la A-8 y rectificación de trazado entre Laredo y el límite de provincia con Vizcaya; el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana; y actuaciones en la comarca de Liébana (Desfiladero, variante de Potes, San Glorio).

Y en materia ferroviaria, la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad, la duplicación de vía convencional entre Santander y Torrelavega, y el estudio de alternativas para una nueva conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao. A través de una enmienda de Vox aceptada por el PP, se ha añadido al texto el soterramiento de las vías en Torrelavega y el acceso y terminal ferroviaria al polígono logístico de La Pasiega.

"DEFICIT HISTÓRICO"

Aunque el PRC ha apoyado la resolución, su portavoz, Pedro Hernando, ha defendido que Cantabria tiene "un déficit gravísimo e histórico" de inversión del Estado en infraestructuras que "ningún partido nacional ha sabido resolver", y ha pedido a los diputados por Cantabria de todos los partidos que cuando esas inversiones se plasmen en los presupuestos generales del Estado de 2021, "levanten la mano" en Madrid para que salgan adelante.

Hernando ha señalado que los compromisos pendientes del Estado con Cantabria están recogidos en el pacto de legislatura con el PSOE, con una addenda específica firmada en enero de este año, del que "quedan unos meses" por lo que "tiene confianza en que se va a cumplir lo firmado".

En todo caso, ha señalado que los regionalistas están "preocupados por la actitud poco colaboradora" del Gobierno de Pedro Sánchez con "un pueblo que no perdona las afrentas y olvidos", "preocupación que ha ido en aumento" con el recurso del Estado a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el pago de los 22 millones de la anualidad de Valdecilla de 2016.

"EXIJAN MÁS Y TRAGUEN MENOS"

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, le ha replicado que del documento firmado hace un año "no se ha hecho nada" y ha emplazado a los regionalistas a que "exijan más y traguen menos" porque los socialistas "les están tomando el pelo". Así, ha recalcado que el PRC "tiene mecanismos para hacer cumplir ese documento" y ha emplazado al presidente Revilla a que "amenace con romper el Gobierno de Cantabria".

"No se pongan medallas en la reivindicación cuando están tragando con todo", ha espetado Fernández, que también ha pedido a los socialistas cántabros que "se pongan en su sitio y defiendan Cantabria frente a la paralización de todos los proyectos", en lugar de optar por un "silencio indignante e insultante". El portavoz del PP sostiene que "se han perdido dos años" en los que no se ha hecho "nada" y ha explicado que el objetivo de su propuesta es "que no perdamos más".

También el diputado de Ciudadanos Diego Marañón ha cuestionado la postura reivindicativa del PRC y ha enumerado varios ejemplos de la "falta de interés" del Gobierno de España hacia Cantabria. Ha subrayado que para el calendario que se pide en esta resolución sea "realista y no se quede en papel mojado, hace falta que al PSOE le importe Cantabria" y que el Gobierno regional trabaje para que ningún proyecto "se quede por el camino" y "se aproveche la complicada situación económica para dejarlo dormir el sueño de los justos".

Por parte del PSOE, el diputado Javier García Oliva ha afirmado que el discurso "apocalíptico" de los grupos de la oposición "no se ajusta a la realidad", y ha defendido que "se está trabajando y el Estado está preocupado por Cantabria". A la vez, y en contra de lo afirmado por el PP, ha opinado que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha supuesto "pasar de la infografía que tanto le gustaba al exministro del PP Iñigo de la Serna a la realidad".

El socialista, que ha enumerado el estado de todos los proyectos del Estado en Cantabria en ejecución, tramitación o planificación, ha recordado que todos los trámites han estado paralizados durante los tres meses del estado de alarma por la epidemia de coronavirus. Y ha recalcado que el Gobierno "tiene más prioridades" como la sanidad, los ERTEs o el ingreso mínimo vital, que "también afecta a los cántabros".