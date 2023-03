El Parlamento rechaza que tenga que gobernar la lista más votada y critica el "cuajo" del PP por pedirlo

Los 'populares' pretendían evitar que los partidos extremistas tuvieran la llave de la gobernabilidad



SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria han rechazado este lunes una proposición no de ley (PNL) del PP que pedía adoptar un acuerdo para que tras las elecciones del 28 de mayo gobierne la lista que resulte la más votada, una iniciativa cuyo objetivo era evitar que las "minorías" tengan la llave de la gobernabilidad pero que los demás parlamentarios han considerado "un disparate".

Además, han criticado "el cuajo" que ha tenido el Grupo Popular al presentar esta propuesta cuando las encuestas apuntan a que su partido ganaría las elecciones, ya que hasta ahora "en muchas ocasiones han hecho lo contrario a lo que pregonan" y no han respetado la lista más votada. De hecho, han sostenido que lo que piden "rompe el principio de respresentatividad" y que lo democrático es que gobierne la coalición que logre sumar más apoyos.

Igualmente, los grupos han considerado que lo que pretendía el PP con esta PNL era "quitarse de encima a Vox" porque le da "vergüenza" tener que pactar con esta formación para poder gobernar.

"El problema es que están muy solos, no tienen amigos. Salen a jugar al patio y solo tienen en una esquina a los malotes, y les da a ustedes vergüenza ir donde los malotes porque temen que se les coman el bocadillo y les pinchen el balón", ha manifestado el regionalista Pedro Hernando, opinando que "les da vergüenza estar como en Castilla y León, gobernando con los malotes".

El portavoz del PRC ha defendido que gobierne la coalición que consiga sumar más diputados en la Cámara, porque es lo que propicia que los gobiernos sean "estables" y puedan aprobar presupuestos y leyes. Además, ha confiado en que los regionalistas ganarán en las urnas y, aunque se haya tumbado la PNL, les ha trasladado a los populares que "no tengan ninguna preocupación" porque, tal y como piden, "va a ganar el partido más votado en las elecciones, el PRC".

Es por ello que se ha mostrado "casi seguro" de que "van a llamar al PRC" tras la noche electoral y "nos van a dar todo lo que pidamos" para alcanzar un pacto. Entonces "veremos con quien nos apetece más jugar en el patio", que será "con cualquiera menos con los malotes", ha sentenciado Hernando.

También la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha lamentado que el PP ha gobernado en varias ocasiones sin ser la lista más votada, por lo que cree que quieren "asegurarse el poder pero solo cuando ganan" y precisamente ahora para "sacudirse de encima a Vox".

Aún así, les ha dicho que "en el fondo no se diferencian tanto" y que "son los mismos perros pero con diferente collar", pues con cualquiera de ellos llegan los "recortes", "las residencias públicas cerradas" o "los estudiantes en barracones". Así, les ha pedido que se involucren en debates como la reforma de las pensiones o el refuerzo de la sanidad pública y no en propuestas "incoherentes" como la de hoy.

En la misma línea, desde Ciudadanos (Cs), Felix Álvarez ha lamentado que "hay que tener cara" para presentar una PNL así, "de manera partidista y absolutamente vergonzosa", "ahora que parece que les sopla el viento de popa". Eso sí, entiende que "se quieran quitar a Vox de encima. Lo entiendo porque a mí también me daría repelús", ha apostillado.

Precisamente, Vox tampoco ha apoyado esta moción porque la ve "un auténtico disparate" y porque cree que le insulta calificándolo como "grupo de extrema derecha" y comparándolo con la extrema izquierda, como ha señalado el diputado Armando Blanco.

Además, ha advertido que acordar que gobierne la lista más votada podría significar que Miguel Ángel Revilla se mantenga como presidente cuando podría haber posibilidad de evitarlo con un pacto entre PP y Vox, por lo que ha cuestionado si los 'populares' lo han presentado porque "ya tienen cerrado un pacto con Revilla".

Frente a ello, el popular Iñigo Fernández, quien se ha encargado de defender la PNL, ha señalado que si existe un pacto acordado sería para repetir el de PRC-PSOE, "otra cosa es que esta vez igual no les llegan los números".

"NO LES PREOCUPA LA EXTREMA IZQUIERDA"

Es por ello que defendía que gobernara la lista más votada para evitar pactos con fuerzas políticas de extremos. En este sentido, ha recordado que Revilla anunció que se volvería a presentar a la Presidencia para evitar que la extrema derecha pudiera entrar a gobernar junto al PP, pero por el contrario "no le preocupa la extrema izquierda" ni que "esté condicionando" el Gobierno de España.

"Los pactos de su amigo Pedro Sánchez con Podemos; con los comunistas; con los independientes de Cataluña; con Bilud, los herederos de ETA; esto no le importa, porque sigue apoyando a Sánchez". Frente ha ello, Fernández ha reivindicado que el juego sea para "todos igual", y "no que uno no puede pactar con nadie y otro con cualquiera".

"DESVÍO" DE FONDOS EUROPEOS

Esta iniciativa se ha debatido en la sesión matinal del Pleno del Parlamento de hoy, que es el último de la legislatura y que ha arrancado con el debate de otra moción de Vox que también ha sido rechazada, en este caso por el rechazo de PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta en la Cámara, ya que pedía reprobar a la consejera de Economía, Ana Belén Álvarez.

Y es que la oposición insiste en que se ha hecho un desvío de 82 millones de euros procedentes de los fondos europeos para diferentes proyectos que sostienen que se han utilizado para el pago de nóminas y gastos corrientes.

Una acusación que ya negó la consejera en el Pleno del lunes pasado, asegurando que es "rotundamente falso" y que no se ha desviado "ni un solo euro", como han reiterado hoy las portavoces de PRC y PSOE, Emilia Aguirre y Paz de la Cuesta, lamentando la primera que Vox haya generado un debate "esperpéntico y artificial" sostenido en una "burda mentira".

Frente a ello, desde PP, Cs y Vox han opinado que la inversión millonaria anunciada con fondos europeos ha sido "fake", y han cuestionado "dónde están todos esos cientos de millones de euros", lamentando que no se han usado para desarrollar proyectos que sirvan para cambiar el modelo productivo. En lugar de ello, han denunciado que una parte se han destinado simplemente a "tapar agujeros" en iniciativas que se habían dotado con un presupuesto inferior al necesario.