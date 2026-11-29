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SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Cantabria celebrará el próximo martes, 1 de diciembre, su primera sesión tras el paréntesis de la campaña electoral con un orden del día de 15 puntos que incluyen preguntas de la oposición a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, sobre las listas de espera en sanidad, los servicios esenciales y la política territorial con relación a la sostenibilidad.

La sesión, que se desarrollará en horario de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con una modificación de la Ley de Tasas y Precios públicos.

A continuación, el PRC defenderá una iniciativa para impulsar cambios en el complemento de destino asignado a los auxiliares de enfermería del Servicio Cántabro de Salud, y Vox reclamará una reducción de la normativa para la atención presencial en todas las administraciones públicas.

Este apartado se completará con una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista sobre el servicio 'madrugadores' de los colegios públicos.

El control al Gobierno comenzará con tres interpelaciones: la del PSOE, sobre el Plan MOVIVA; la del PRC, relativa a la seguridad de los sistemas de información de la Administración autonómica; y la de Vox que tiene que ver con la disponibilidad del suelo productivo.

Al ser el primer pleno del mes, Sáenz de Buruaga responderá a preguntas de los grupos de oposición.

La cuestión del PRC se refiere a las listas de espera sanitarias mientras que Vox pregunta por la accesibilidad a la vivienda y los servicios públicos esenciales y el PSOE con la sobre la política territorial y la sostenibilidad.

La sesión se completará con preguntas a los consejeros sobre la atención temprana en los centros escolares por parte del PSOE.

Por su parte, el Grupo Regionalista cuestionará a los miembros del Ejecutivo regional por el arreglo de la carretera de acceso al barrio El Ahorcado, en San Roque de Riomiera y por el saneamiento de Solegrario, en Ribamontán al Monte.

Las preguntas de Vox en este pleno se refieren a la sanidad animal y a la aplicación de las deducciones fiscales.