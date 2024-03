El Parlamento urge medidas para impulsar que menores de 45 compren vivienda en municipios pequeños

La oposición se une para pedir que extienda los créditos ICO y ayudas directas y el PP ironiza con "los extraños compañeros de cama" que hace la política



La oposición en el Parlamento de Cantabria (PRC, Vox y PSOE) ha unido sus votos en el Pleno para aprobar una iniciativa que urge al Gobierno regional (PP) a implantar una serie de medidas para impulsar la compra o la rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes, a través de la extensión de los créditos ICO anunciados por el Gobierno y la implementación de ayudas directas.

La iniciativa, que ha partido del PRC pero que se ha modificado y ampliado en una transaccional con Vox que han apoyado luego los socialistas, ha contado con el voto en contra del PP, que ha ironizado con los "extraños compañeros de cama" que hace la política. "Es sorprendente cómo se llevan", ha replicado el diputado del PP Rafael de la Gándara.

En la iniciativa aprobada se insta al Gobierno regional a extender con cargo al Presupuesto regional la línea de avales para la compra y la rehabilitación de vivienda prevista por el ICO y el Ministerio de Vivienda a las personas de entre 35 y 45 años que tengan fijada su residencia, o la vayan a fijar, en alguno de los 82 municipios de menos de 5.000 habitantes de Cantabria.

Además, se le pide implementar ayudas directas para la compra o rehabilitación de vivienda a personas menores de 45 años en estos municipios de menos de 5.000 habitantes, con un máximo de 20.000 euros que se modulará conforme a la población del municipio donde se encuentre la vivienda, los ingresos, que deberán seri iguales o inferiores a cinco veces el IPREM, y el precio dela vivienda, que no podrá superar los 150.000 euros.

Como tercer punto, se insta también al Ejecutivo regional a incluir en la próxima Ley de Medidas Fiscales la bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de actos jurídicos documentados y del de transmisiones patrimoniales para todos los supuestos contemplados en las líneas de avales y ayudas que plantea la iniciativa aprobada.

El objetivo de estas medidas es, según el PRC y Vox, beneficiar a personas que quedan fuera de la línea de avales ICO aprobados por el Gobierno, los cuales están dirigidos a menores de 35 años o familias con menores a su cargo, y, por otro lado, ampliar las personas que puedan acogerse a las ayudas que ya existen en Cantabria para la compra o rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El PP ha reprochado al PRC que hace tres meses hayan apoyado el Presuspuesto regional y ahora vengan con una propuesta "genérica", "abstracta" y acordada con Vox, sin presentar un estudio económico sobre su alcance e impacto ni aclarar tampoco de qué partidas presupuestarias propone detraer el dinero para aplicarla. "Son expertos en vender humo", les han reprochado los populares, que han reivindicado que ya hay subvenciones y rebajas de tipos impositivos que ya dan lo que se pide en la inicitiva.

Por su parte, el regionalista Javier López Estrada ve "francamente difícil" justificar el voto del PP y ha advertido a los populares que su partido "buscará los acuerdos que tenga que buscar" para sacar adelante iniciativas "por el bien de Cantabria", incluso con Vox cuando su postura sea "razonable". De hecho, ha opinado que en este caso la enmienda de Vox ha "mejorado" la propuesta.

También ha advertido al PP que el hecho de que el PRC aprobara el Presupuesto no significa que luego no pueda seguir planteando propuestas "para seguir trabajando por Cantabria". Según ha dicho, esa "retaíla" de los populares solo hace que el PRC se plantee la próxima vez si debe aprobar el Presupuesto, algo que hará si la Ejecutiva del partido así lo vota y si ello va en beneficio de Cantabria.

Por su parte, el PSOE, que ha apoyado la iniciativa y "ha dado la bienvenida" a que otros grupos se sumen a las "políticas de izquierda de acceso a la vivienda".

También ha acusado al Gobierno del PP de "no tener política de vivienda para los jóvenes ni para las zonas rurales" y por ello ha ironizado con que tenga que ser desde el Parlamento de donde se planteen medidas en esta dirección.

MEDIDAS NATALIDAD

Lo que hoy no se ha aprobado ha sido una moción de Vox en la planteaban medidas para "relanzar" la natalidad, que solo ha contado con el apoyo del PRC y ha tenido el rechazo de PP y PSOE.

Entre las seis medidas que planteaba, figuraba incrementar el 'bono nacimiento' hasta los 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado; crear la 'tarjeta familia', con descuentos y ventajas en distintos ámbitos a las familias con dos o más hijos y monoparentales, o ampliar la red de centros de atención a la infancia para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.

También, se mostraba a favor de ampliar la edad del hijo a cuidar que permite la reducción de jornada del hasta 50%, pasando de los 12 a 14 años, e instaba a llegar a acuerdos con entidades financieras para ofrecer préstamos hipotecarios bonificados para vivienda habitual de familias numerosas o monoparentales con dos hijos en municipios de la región de menos de 5.000 habitantes, y a lanzar anualmente una campaña concienciación de la natalidad y de promoción de las medidas adoptadas.

Según Vox son "medidas eminentemente técnicas y de carácter económico alejadas de todo sesgo político" y que ya han sido implantadas "con excelentes resultados" en Castilla y León.

Aunque todos los grupos han mostrado preocupación por las bajas tasas de natalidad, de las peores del país, y la necesidad de adoptar medidas, PP y PSOE, aunque por distintas razones, no han compartido la idoneidad o la suficiencia de las que planteba Vox.

El PP ha criticado la "vaguedad" de las medidas y cree que generarían "muchos más problemas en su ejecución que ventajas" y que tampoco tendrían un gran impacto. A su juicio, son medidas planteadas "fruto de las prisas" con las que Vox ahora pretende "ocupar el espacio que dejó vacío" al votar en contra el pasado diciembre de la reforma fiscal que planteó el Gobierno popular y que incluía bonificaciones para el fomento de la natalidad.

"Una vez más, señores de Vox, llegan tarde", ha reprochado el portavoz popular, Juan José Alonso, que ha defendido que afrontar el reto demográfico "requiere de un trabajo complejo a medio y largo plazo, que no puede quedarse en una serie de ayudas más o menos acertadas de impulso a la natalidad" y, en este sentido, ha defendido que "solo las políticas transversales que favorezcan la creación de empleo estable, de acceso a la vivienda, unida a políticas reales de conciliación corresponsable, que protejan la maternidad y la paternidad, harán posible un incremento de esta natalidad".

En este sentido, ha resaltado las medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP "para generar la creación de oportunidades para que nuestros jóvenes puedan y quieran desarrollar un proyecto de vida en cantabria". Sin embargo, para Vox, aunque las valora, las considera "insuficiente" y cree que hay que hacer "más".

Por su parte, los socialistas han votado 'no' al no admitirse una enmienda que introducía algunas modificaciones en la propuesta de Vox para abrirla "a nuevas realidades familiares", como la de los colectivos LGTBI, y también para que se beneficien de ellas, no solo las familias a partir de dos hijos, sino también aquellas que tengan uno.

Vox no lo ha admitido porque cree que lo que plantea el PSOE "no mira lo mismo" y convierte una moción "eminentemente técnica" y con medidas "puramente económicas y de ayuda a la natalidad en un discurso eminentemente sectario".

El Pleno ha arrancado con la aprobación por asentimiento de la liquidación del Presupuesto del Parlamento del ejercicio 2023 y la incorporación de remanentes al estado de gastos de las cuentas de 2024.