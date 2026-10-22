El pasaje del terror de Halloween se instalará en la Plaza Alfonso XIII por la acampada

Presentación de las actividades de Halloween - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander instalará en la Plaza Alfonso XIII el pasaje del terror de Halloween que habitualmente se ubica en la Plaza Porticada, debido a que en este céntrico espacio de la ciudad continúa la acampada por una vivienda digna.

En concreto, se trata del pasaje del terror 'La casa de Frankestein', que ha diseñado la peña La Pera.

En nota de prensa, el concejal de Dinamización Social, Fran Arias (PP), ha agradecido a esta peña "el esfuerzo, el trabajo, la improvisación y las ganas de poder celebrar Halloween", a pesar de no poder realizar la actividad como estaba prevista en la Plaza Porticada, "debido a las trabas surgidas en los últimos días".

Y es que la instalación de esta actividad ha sido motivo de polémica entre el Consistorio y la Delegación del Gobierno a cuenta de la acampada.

A mediados de la semana pasada el Ayuntamiento requirió a la Delegación que despejara la zona de la plaza en la que se ubica tradicionalmente la actividad para poder comenzar su montaje.

Sin embargo, el delegado, Pedro Casares (PSOE), respaldó entonces la acampada e indicó que su institución haría "prevalecer" el derecho de manifestación y de reunión e instó al Consistorio a buscar otro emplazamiento.

A preguntas de la prensa, ha enfatizado este jueves que este extremo era "posible" y ha subrayado que la Delegación ha cumplido con la ley, ya que "priman" ambos derechos frente "a toda otra circunstancia".

NUMEROSAS PROPUESTAS TERRORÍFICAS

Por otra parte, Santander "se vestirá de Halloween" el próximo fin de semana y ofrecerá numerosas propuestas terroríficas para todos los públicos.

Lo hará con una variada programación gratuita que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades monstruosas.

La fiesta se celebrará los días 29, 30 y 31, en la Plaza Alfonso XIII, la Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera, los Jardines de Pereda y los centros cívicos.

Las actividades comenzarán el jueves 29, a las 18.00 horas, con los talleres de cajitas de calabaza y de catrinas en scratch art en la calle Juan de Herrera, un pintacaras monstruoso, también en Juan de Herrera, y el Pasaje del Terror 'La casa de Frankestein', que ha diseñado la peña La Pera, en horario de 18.00 a 22.30 horas, y este año estará ubicado en la Plaza Alfonso XIII, al no poder realizarse como todos los años en la Plaza Porticada.

En concreto, el viernes 30, de 17.00 a 20.30 horas, los centros cívicos acogerán la mítica actividad '¿Truco o trato?' con reparto de chuches y Tabacalera ofrecerá también el pasaje del terror 'Akelarre'.

Desde las 18.00 horas y hasta las 20.00 horas habrá talleres de cajitas de calabaza y de catrinas en scratch art y pintacaras en Juan de Herrera. Además, en la zona centro habrá animación con la propuesta 'invasión terrorífica' de 18.00 a 21.00 horas.

El pasaje del terror 'La Casa de Frankestein' vuelve el día 30 en la Plaza Alfonso XIII y a las 18.30 horas se desarrollará un terrorífico desfile de academias de baile desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales.

Las escuelas de danza participantes son la de Raquel Puente, Olga Fuentes, Sara Vega, Covadonga Viadero, Elisa Urbina y el centro profesional de danza Belín Cabrillo.

La jornada seguirá a las 19.30 horas con el pasacalles 'Monstruos de la Universal' en la zona centro; y el pasaje del terror 'Hospital Maldito' en los Jardines de Pereda, de 19.30 a 00.00 horas.

Ya el sábado 31 las actividades comenzarán a las 18.00 horas con un taller de chapas de Samuín y pintacaras monstruoso en Juan de Herrera; y seguirán con el pasaje del terror 'La Casa de Frankestein' en la Plaza Alfonso XIII.

Desde las 18.00 horas y hasta las 22.30 horas la Plaza del Ayuntamiento será escenario de una noche espectral con gymkana, clase de baile, photocall y truco o trato, a cargo de Latin Dance.

Las actividades seguirán a las 19.30 horas con el pasacalles 'Ándele catrinas' por la zona centro; el pasaje del terror 'Hospital Maldito' en los Jardines de Pereda; y terminarán a las 20.30 horas con el pasacalles 'Drácula y su familia' también por la zona centro.

Además, los días 30 y 31, el Palacio de la Magdalena acogerá ocho pases de 'La llave dorada', una visita infantil con ambientación especial, personajes y un recorrido por distintas estancias.

Las entradas mantendrán el precio de 17 euros, como en ediciones anteriores, y están disponibles a través de la página web del Palacio de La Magdalena www.palaciomagdalena.com.