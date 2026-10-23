PCTCAN impulsa un nuevo Bisalia Café para conectar a sus empresas con el talento internacional residente en Cantabria

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, en colaboración con Cantabria Remota, celebrará el próximo miércoles, 28 de octubre, una nueva edición de Bisalia Café, un encuentro destinado a acercar a las empresas del parque a profesionales internacionales que viven y trabajan en Cantabria.

La jornada tendrá lugar de 10.30 a 12.00 horas en la sala multiusos de Bisalia Co.Lab, ubicada en el edificio Bisalia, y busca favorecer el conocimiento mutuo entre el tejido empresarial del parque y una comunidad de profesionales con experiencia internacional, competencias diversas y trayectorias en distintos sectores de actividad, ha informado el Gobierno.

Cantabria Remota conecta a personas procedentes de alrededor de 60 países, entre las que se encuentran consultores, emprendedores y especialistas en tecnología, datos, creatividad, gestión y otras disciplinas. Son profesionales que trabajan en remoto para multinacionales, pymes y clientes internacionales, o que desarrollan sus propios proyectos desde Cantabria.

El objetivo es acercar este talento a las empresas de PCTCAN y facilitar nuevas conexiones que puedan convertirse en oportunidades de colaboración.

Durante el encuentro, algunas de las empresas participantes podrán presentar brevemente su actividad y compartir los perfiles profesionales, las capacidades o los ámbitos de colaboración que les interesan. A continuación, los asistentes dispondrán de un espacio para conversar directamente e intercambiar ideas.

La participación no requiere disponer de una oferta de empleo activa ni de un proyecto definido sino que la iniciativa busca generar un entorno cercano en el que las empresas puedan ampliar su red de contactos, conocer nuevas capacidades profesionales y detectar posibles sinergias para futuras iniciativas.

Esta nueva convocatoria da continuidad al encuentro celebrado el pasado marzo y permitirá identificar posibles conexiones para su desarrollo posterior en el Living Lab previsto para el 18 de noviembre.

Las empresas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de https://forms.gle/XPLWPpfVmwipVyFZ8