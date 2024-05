Álvarez (UGT) ve posible llegar hoy a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma del subsidio por paro

Aboga por encontrar "fórmulas" que permitan encontrar un empleo a las personas que llevan más tiempo sin trabajo

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central "durante el día de hoy" sobre la reforma del subsidio por desempleo, y cree que si la patronal no se suma al mismo será "por razones políticas" porque, a su juicio, el contenido "favorece" al país y a las empresas.

"Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno durante el día de hoy, creo que sería una gran noticia. Todo está en marcha para poder llegar a un acuerdo. No sé si va a estar la CEOE o no, desde luego si no está la CEOE será por razones políticas, no será por el contenido", ha trasladado Álvarez este martes en el Foro Ser en Santander.

A su juicio, el contenido de dicho acuerdo "favorece al país y también a las empresas", dado que recoge la "protección" y la "recolocación" de las personas que están en el desempleo.

Según ha señalado, "España no puede pensar que con un 10% o un 12% de desempleo ha llegado al pleno empleo", por lo tanto, en su opinión, en estos momentos lo que hace falta es orientar a las personas que están en el desempleo, formarlas y ponerlas "en condiciones" para optar a uno de esos empleos.

El secretario de general de UGT ha destacado que el objetivo fundamental del acuerdo es "proteger" a las personas de más de 52 años, manteniendo el 125% de cotización en la Seguridad Social, que prevé compatibilizar subsidios con empleos.

"El SMI ha subido tanto en el país que en el caso de los mayores de 52 años y las bases de cotización no es tan sencillo encontrar un puesto de trabajo", ha indicado Álvarez, que ha abogado por encontrar "fórmulas" que permitan encontrar empleo a las personas que llevan más tiempo en el desempleo y que ahora también tiene un "cierto riesgo de que sea más crónico", en la medida en que "hay menos personas con un contrato temporal".

Asimismo, ha subrayado que el acuerdo es "múltiple, variado" y "va a extender el subsidio agrario al conjunto del país", lo que va a permitir "ir asentando" población en las zonas más despobladas del país.

En este sentido, ha apuntado que hay "mucha menos Andalucía vaciada" de que lo que hay en "las Castillas" o en otras zonas del país debido a "esa posibilidad de que las personas que trabajan en las tareas agrarias puedan sumar más de una cosecha y, a la vez, puedan contar con un subsidio que les permita, efectivamente, mantenerse".

"La agricultura, la ganadería, tiene que ser un instrumento de fijación de personas en el territorio y creo que este acuerdo también va a ir en la buena dirección", ha dicho.

Durante su intervención, el secretario general de UGT ha asegurado que España está en una situación económica "buena", aunque considera que "no es suficiente" y hay "dificultades".

Por esta razón, ha abogado por mejorar "la calidad" del turismo, con mano de obra cualificada; la industria verde, dedicando más recursos a la innovación, el desarrollo y la educación; y una "política de fondo" de la Formación Profesional (FP), una de las "asignaturas pendientes" del país.

Asimismo, Álvarez ha vuelto a defender reducir el tiempo de trabajo, que "no se toca" desde hace 40 años, hasta las 37,5 horas semanales, a través de un cambio legislativo; y poner en la agenda la salud laboral.

LLAMA A "FRENAR A LA EXTREMA DERECHA" EN EUROPA

Por otro lado, Álvarez ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones europeas para "frenar a la extrema derecha" en Europa, que "acaba con las libertades".

"Si queremos Europa, votemos Europa, y la extrema derecha no quiere Europa, quiere acabar con este espacio económico social y de libertad", ha opinado Álvarez, que ha instado a proteger "este paraguas de derechos y libertad".

"UN NUEVO CICLO" EN CATALUÑA

En cuanto a las elecciones en Cataluña, el secretario general de UGT ha indicado que, más que el resultado, le interesa que "más de un 40% de los ciudadanos todavía no han decidido a quién van a votar" y cree que esto es "la prueba evidente de que Cataluña está en un nuevo ciclo que tiene mucho interés para España".

Así, espera que el próximo domingo se pueda constituir un Gobierno de la Generalitat y "reintegrar" a Cataluña en una España "potente", que "no va a discutir en relación con su unidad", sino a ese futuro común que hay que construir; y "despejar esta situación que tantos debates, tantos problemas, tantos males de cabeza ha traído a este país".

VE "POSITIVA" LA REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ

Preguntado sobre la reflexión de cinco días que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la apertura de diligencias de un juez hacia su esposa, Begoña Gómez, Álvarez cree que el resultado ha sido "positivo".

Ha señalado que "ha servido" para que Sánchez salga "convencido" de que quiere continuar y tiene fuerza. A su juicio, "deberíamos respetar más a las personas" y "es bueno que los ciudadanos veamos que tenemos un presidente de carne y hueso, con sentimientos".

EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE DECIDIRÁ SU CONTINUIDAD AL FRENTE DE UGT

Sobre la continuidad al frente del sindicato, Álvarez ha indicado que en septiembre o en octubre tomará una decisión, pero no lo hará pensando en él porque, a nivel personal, irse sería "la decisión más acertada" por su edad y el momento en el que está el sindicato. "No puedo pensar en mí", ha dicho.

Finalmente, el secretario de UGT ha condenado el "drama" y la "atrocidad" que se está viviendo en Gaza, así como la invasión de Ucrania. "Los dramas humanos en el siglo XXI habría que evitarlos a toda costa", ha valorado.

Tras participar en el Foro Ser en Santander, Álvarez ha intervenido en un curso de formación sindical y ha ofrecido una entrevista en la emisión inaugural de la radio online de UJP-UGT en Cantabria (puntalradio.com).