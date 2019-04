El personal laboral del Gobierno se concentrará el martes por los "incumplimientos" con la plantilla

Publicado 14/04/2019 12:30:52 CET

No descarta llevar a cabo acciones "más contundentes" si la situación sigue "estancada"

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha anunciado movilizaciones del personal laboral de la Administración regional para el próximo martes, 16 de abril, en protesta por los "incumplimientos" cometidos, a su juicio, por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de sus compromisos con estos trabajadores.

En un comunicado, el comité ha denunciado la "paralización total" de los preacuerdos y acuerdos que afectan a planes hidráulicos, al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), a los bomberos forestales, subalternos de Educación o a los trabajadores de vialidad invernal.

También están afectados por estos "incumplimientos" que denuncia el comité aspectos que tienen que ver con las jubilaciones parciales o la distribución de los fondos adicionales contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, negociaciones que, según ha apuntado el presidente del comité, Carmelo Renedo, comenzaron hace más de un año.

Por el momento, el comité ha decidido por unanimidad convocar una asamblea y una concentración frente a la sede del Gobierno de Cantabria para el martes, a la que están llamados los 2.400 trabajadores afectados por estos "incumplimientos".

El comité de huelga ha avisado que, tras esta concentración, no descarta acciones "más contudentes" si la situación sigue "estancada" y Revilla y el Gobierno siguen con la "política oscurantista, de silencio y mentiras" que, según los representantes sindicales, están llevando a cabo.

"Vamos a intentar que se cumplan los acuerdos y que no se escondan, que se sienten con nosotros a negociar", ha concluido Renedo, que ha instado a Revilla "a salir del oscurantismo y de las mentiras".

LOS "INCUMPLIMIENTOS"

Renedo ha relatado que el pasado 23 de enero el comité de empresa se reunió con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y el entonces consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, en un "nuevo intento por desbloquear y dar solución a los diferentes problemas".

El presidente del comité ha asegurado que, en ese encuentro, Revilla se comprometió a dar una solución a todas las reivindicaciones y expresamente desde el día siguiente a los dos preacuerdos ya firmados del ICASS y de vialidad invernal.

Según el comité, el jefe del Ejecutivo regional se comprometió a crear un grupo de trabajo político para agilizar los informes jurídicos y económicos que faltaban.

"A día de hoy no hemos vuelto a saber nada. El oscurantismo y el silencio hacia el comité y los y las trabajadoras es total", ha denunciado Renedo.

El presidente del comité ha acusado al Gobierno regional de "estar dejando pasar el tiempo para dejar en la estacada a los 2.400 trabajadores" que conforman el personal laboral de la Administración cántabra.

En relación a los planes hidráulicos, Renedo se ha quejado de que "la negociación está enquistada" y sigue "en el mismo punto que a principios de 2018" mientras hay un "deterioro" de las instalaciones y del personal. "No nos queda otra que volver a denunciar que se trata del inicio de una futura privatización", ha señalado Renedo.

Por otra parte, el presidente del comité ha recriminado al consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, "que no quiera encontrarse con ellos a pesar de haberle solicitado el pasado diciembre una reunión de la que nunca han recibido respuesta".

"Estamos ante un gobierno tripartito, descoordinado, donde cada consejero va por libre y donde Revilla parece haber tirado la toalla", ha aseverado Renedo.

El sindicalista también se ha referido a un acuerdo que --dice-- "no supone un incremento económico" para modificar el convenio colectivo del Ejecutivo regional y que se reconozca a los agentes forestales como bomberos forestales.

También ha criticado que no se haya negociado un nuevo acuerdo relativo a la jubilación del personal laboral tras la modificación de la normativa o que la Oferta Pública de Empleo de 2017 y de 2018 aún no se haya desarrollado y que simplemente se hayan publicado las plazas de 2019. "Nos tememos que hasta 2020 no va a haber ningún proceso selectivo", ha censurado Renedo.

De las retribuciones de todo el personal también se ha pronunciado el comité de Empresa, que ha denunciado que no se ha repartido el 0,20% de la masa salarial de 2018 ni el 0,25% de 2019.

"Sigue sin tocar pese a las propuestas que les hemos hecho. El dinero sigue en las arcas del Gobierno y no en las nóminas de los trabajadores", ha denunciado Renedo.