Piden dos años para un acusado de guardar droga en una caja fuerte en el piso tutelado en el que vivía

Archivo - Juzgados de Santander en el complejo de Salesas.-ARCHIVOS - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de dos años para un acusado de guardar droga en una caja fuerte en el piso tutelado en el que vivía.

Según el escrito del ministerio público, la caja contenía resina vegetal de cannabis y comprimidos de MDMA, que el hombre guardaba para consumo propio y para venta a terceros.

Por eso, le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de drogadicción, ya que padece trastorno psicótico y por abuso de sustancias estupefacientes que limitan moderadamente su capacidad volitiva.

La pena solicitada por la Fiscalía asciende a dos años de prisión y 500 euros de multa.

Por su parte, la defensa argumenta en su escrito que las sustancias intervenidas no fueron encontradas en su habitación sino en la de otro de los ocupantes del piso tutelado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria celebrará este martes, 27 de octubre, a partir de las 11.00 horas, el juicio por este caso, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.