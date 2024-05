La Plaza Porticada acoge este sábado un encuentro para fans de 'Star Wars'

La Plaza Porticada acoge este sábado el primer encuentro 'May The Force Santander' para fans de 'Star Wars'

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porticada acogerá este sábado 4, a partir de las 19.30 horas, el primer encuentro 'May The Force Santander' dirigido a familias y público en general, pero sobre todo a fans de la emblemática saga 'Star Wars', coincidiendo con la celebración de su Día internacional.

Se trata de un encuentro único y gratuito que pretende servir de homenaje a los personajes de esta saga de forma que, a partir de las 19.30 horas, los asistentes podrán charlar y hacerse fotos con todos ellos, disfrutar de la música y participar de alguna sorpresa preparada a tal efecto.

Estarán presentes 'Chewbacca', 'Lord Vader', 'The Mandalorian' y 'Baby Yoda' y las personas que lo deseen podrán acudir con su sable de luz ya que el acto terminará con todas las espadas encendidas hacia el cielo.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, acompañado por el organizador del evento, Faustino Real, ha animado a vecinos y visitantes a participar de esta jornada de celebración que va a estar abierta a familias y fans de todas edades y que contará con la presencia de los personajes más emblemáticos de las películas.

"Queremos que esta jornada se convierta en un lugar de encuentro, de disfrute familiar y de fiesta para los fans de la saga cinematográfica", ha destacado, detallando que participarán diferentes grupos que durante todo el año difunden el espíritu 'Star Wars' como Escuadrón Montañés, Fausto Cosmaker, Cantabria Mandalorian Clan, Reino Montañés y Cantabria Division.

DÍA DE STAR WARS

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a la saga creada por George Lucas. La celebración fue creada por fanáticos y posteriormente difundida en redes sociales hasta ser reconocida mundialmente.

El origen de la fecha se remonta a 1979, cuando un diario británico publicó una nota felicitando a Margaret Thatcher con la frase 'May the Force be with you'.

'La Guerra de las Galaxias' es una historia que ha mantenido el interés del público durante más de 40 años, convirtiéndose en un mito cultural.

La trilogía original fue grabada en los años 70 y 80 y es la más valorada. Más tarde surgieron las precuelas y una tercera trilogía, además de dos películas derivadas con la categoría de 'Historias de Star Wars'.