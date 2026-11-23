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SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas del programa 'Protocolo familiar en las pymes', destinada a facilitar los procesos de relevo generacional en las empresas familiares y garantizar su continuidad de SODERCAN (www.sodercan.es) concluye este lunes.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 100.000 euros y, a partir de esta edición, las empresas podrán obtener una subvención equivalente al 50% de los costes elegibles, hasta un máximo de 15.000 euros, independientemente de su antigüedad o tamaño, lo que "amplía las posibilidades de acceso al programa y refuerza el apoyo público a los procesos de continuidad empresarial".

Además, se ha profundizado en aspectos clave para la sostenibilidad futura de las empresas familiares, favoreciendo la elaboración de planes que permitan definir con claridad las funciones y responsabilidades de los miembros de la familia empresaria, establecer mecanismos de gobernanza, planificar la entrada de nuevas generaciones y profesionalizar la gestión cuando resulte necesario.

En este sentido, el programa subvenciona la realización de diagnósticos empresariales especializados y la elaboración de Protocolos de Empresa Familiar o Planes Estratégicos Familiares (PEF), lo que "permite regular las relaciones profesionales, económicas y familiares dentro de la organización, anticipar situaciones de relevo generacional y ordenar la transición entre generaciones".

Estas actuaciones buscan reducir uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas familiares: la falta de planificación de la sucesión, tal y como se refleja en "diversos estudios".