El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven, que ya han pedido casi 4.000 cántabros, finalizará el día 31

Archivo - Interior de una librería.-ARCHIVO - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven para nacidos en 2008 finalizará el próximo sábado 31 de octubre. En Cantabria casi 4.000 jóvenes ya lo han solicitado, lo que supone el 65,4% de los más de 6.000 cántabros que hayan cumplido o cumplan 18 años este año y que pueden beneficiarse de esta ayuda.

Con ella recibirán 400 euros que podrán destinar tanto a consumir productos culturales como a adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o realizar cursos culturales.

Una vez solicitado y concedido, tendrán un año completo para gastarlo en todas las entidades adheridas, un centenar en Cantabria y casi 4.000 en toda España.

En nota de prensa, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha animado a los jóvenes cántabros que cumplan 18 años a aprovechar estos últimos días para solicitar este Bono Cultural.

Ha recordado que se trata de un programa juvenil del Gobierno de España, al que en 2025 se sumaron más de 4.200 jóvenes cántabros, y con el que "se quiere universalizar la cultura, garantizar la igualdad de oportunidades y que los más jóvenes tengan su primer acceso a la cultura, que es un motor de desarrollo y enriquecimiento personal".

Por último, el delegado ha incidido en que, en esta quinta edición, el Ministerio de Cultura ha ampliado los productos y actividades disponibles a través del Bono. Así, por primer año, podrá ser utilizado también para la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales.

La solicitud para este programa puede realizarse a través de la página web https://bonoculturajoven.gob.es/