El Pleno aprobará el lunes las leyes de ILP y de recuperación del CES y debatirá sobre Vuelta Ostrera

Publicado 18/11/2018 11:07:41 CET

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) - .

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobará este lunes, 19 de noviembre, previsiblemente por unanimidad, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria y la que recupera el Consejo Económico y Social, y además debatirá sobre Vuelta Ostrera, entre otros temas.

La sesión arrancará en su horario habitual, a las 16.00 horas, con debate y votación del dictamen del proyecto de ley de la Iniciativa Legislativa Popular, que se prevé que salga adelante en el Pleno con el respaldo de todos los grupos.

En esta ley se ha incorporado una enmienda de Podemos por la que el número de firmas necesarias para presentar una IPL se reduce de las 5.000 previstas en el texto del Gobierno a 4.000. La ley vigente en la actualidad pide un mínimo de 10.000.

Después le llegará el turno a la ley de creación del nuevo Consejo Económico y Social (CES), órgano de participación que el PP eliminó en la anterior legislatura junto con el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud.

La ley, que se aprobará previsiblemente por unanimidad, garantizará la paridad no sólo entre los miembros, sino también en las cuatro vicepresidencias que propone el Gobierno.

Aunque se aprobará este lunes, sin embargo, no entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2019, en virtud de una disposición adicional introducida en el texto a través de una enmienda del PP.

A continuación, el Pleno debatirá una moción del PP, subsiguiente a una interpelación de una sesión anterior, sobre Vuelta Ostrera.

A través de ella, los 'populares' quieren que el Parlamento de Cantabria inste al Gobierno de Cantabria a pedir al Gobierno de la Nación que no se derribe la depuradora actual de Vuelta Ostrera, en el caso de que no se consiga mantener en su actual situación,

hasta que no haya una nueva, "construida y en pleno funcionamiento". Además, se pide la construcción de un emisario submarino.

Tras este punto, se debatirá una proposición no de ley presentada por el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez, a favor de "desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos" ante la Justicia y en contra de la concesión de indulto a aquellos que resulten responsables del "golpe separatista cometido", según dice, en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo.

A esta cuestión, le seguirá el debate de una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno de Cantabria a financiar, desde enero de 2019, a la población adulta con diabetes Tipo 1 los sistemas de monitorización continua de glucosa con indicación expresa de los profesionales sanitarios del sistema público de salud de Cantabria.

Está previsto que el Pleno concluya con una interpelación de Podemos al Gobhierno sobre las medidas a adoptar en la tala de un pinar situado en el Ayuntamiento de Luena, frente al pueblo de Bollacín.