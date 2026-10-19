El Pleno de Camargo aprueba una bonificación del 90% en la plusvalía para favorecer el relevo de los negocios familiares

Archivo - Pleno de Camargo en foto de archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado una bonificación del 90 por ciento en la plusvalía municipal para favorecer el relevo generacional de los negocios familiares.

La medida forma parte de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2027, que ha salido adelante en el Pleno extraordinario celebrado este lunes, con los votos a favor del PP, Vox y PRC y la abstención del PSOE. Esta bonificación se aplicará entre ascendientes, descendientes y cónyuges a determinadas transmisiones de inmuebles en los que se desarrolla una actividad económica.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, su finalidad es facilitar la continuidad de los negocios cuando otros miembros de la familia toman el relevo, y para acceder a ella deberán cumplirse los requisitos previstos en la ordenanza, entre ellos que la actividad esté dada de alta en el IAE desde, al menos, el ejercicio anterior y sea ejercida por el propietario. Además, quien tome el relevo deberá mantener la misma actividad durante un mínimo de dos años y contar con la licencia o comunicación de apertura a su nombre.

SE AMPLÍAN LOS INGRESOS PARA ACCEDER GRATIS AL AUTOBÚS

Otra de las principales novedades es la ampliación de los límites de ingresos para obtener las tarjetas gratuitas del autobús municipal. Con esta modificación, podrán acceder a este beneficio pensionistas y familias numerosas que hasta ahora quedaban fuera por superar los umbrales establecidos.

En el caso de los pensionistas viudos o solteros, el límite de ingresos anuales pasa de 1,3 a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para matrimonios o parejas de hecho, el umbral de ingresos conjuntos aumenta de dos a tres veces este indicador, mientras que para las familias numerosas se eleva de tres a cuatro veces el IPREM.

La actualización busca evitar que el incremento de las pensiones deje fuera de la gratuidad a personas con ingresos reducidos. Los nuevos límites también serán aplicables a los menores de 65 años que cumplan las condiciones de incapacidad permanente o discapacidad recogidas en la ordenanza. Se mantienen las tarifas del billete ordinario, de 1,20 euros, y del bonobús, de 0,69 euros por viaje.

En materia deportiva, la modificación incorpora expresamente a las familias monoparentales al abono familiar e incluye a los hijos con discapacidad sin límite de edad. Esta ampliación permitirá que puedan seguir formando parte del abono familiar una vez superada la edad máxima prevista con carácter general, sin modificar las tarifas de las instalaciones deportivas.

Asimismo, se introduce una excepción a la regla que impide devolver los importes abonados o cancelar las cuotas pendientes por la falta de uso de los servicios deportivos cuando ésta responda a causas no imputables al usuario.

La actualización de las ordenanzas también elimina la tarifa de 70 euros por los informes técnicos de accidentes de tráfico, para adaptar la regulación municipal a la gratuidad prevista en la normativa estatal.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se suprimen las bonificaciones específicas para las obras en fachadas, mientras se mantienen las bonificaciones para vivienda protegida, aprovechamiento de energía solar, eliminación de barreras arquitectónicas y fomento del empleo.