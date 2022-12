El Pleno de Santander instará a Adif a instalar un ascensor en el apeadero de Nueva Montaña

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves por unanimidad la moción suscrita por todos los grupos municipales, excepto el socialista, para instar a Adif a la instalación de un ascensor en el apeadero de Nueva Montaña.

Los socialistas han presentado una enmienda transaccional para que el Ayuntamiento ceda los terrenos a Adif para la instalación del ascensor y se haga cargo del mantenimiento, que ha sido rechazada, si bien el PSOE finalmente ha apoyado la moción con su texto original.

Una iniciativa que se hace eco de las demandas vecinales, a las que Adif respondió negativamente en noviembre, pero que, según el portavoz socialista, Daniel Fernández, sí estaría dispuesto a atender con la "colaboración" del Ayuntamiento a través de los requisitos citados. Unos requisitos que, según el resto de grupos, son competencia del administrador ferroviario y no del Consistorio, y que, para el portavoz popular, César Díaz, suponen "anteponer excusas --'el Ayuntamiento no quiso mantenerlo'-- por si no se hace".

También han señalado que el planteamiento de Adif respecto a la accesibilidad es "del siglo XX" cuando, en su opinión, debería responder a las "necesidades actuales", favoreciéndola y con ello la calidad de los servicios ferroviarios, si bien se trata de un asunto de su competencia, en el que el Ayuntamiento no puede más que apoyar las peticiones de los vecinos.

El portavoz de Cs, Javier Ceruti, ha sido más crítico al afirmar que "Adif ha perdido el respeto a Santander" al gastar millones en otras ciudades y no aceptar la construcción y el mantenimiento de un ascensor en la ciudad. Es más, en su opinión, esta postura es "un recado" a los tres grupos -PP, PSOE y PRC-- que han permitido "el peor proyecto posible" para la integración ferroviaria en la ciudad.

También se ha aprobado, con la abstención de Vox y el voto a favor del resto de grupos, la moción de socialistas y regionalistas para llevar a cabo actuaciones viarias y relacionadas con el TUS en la zona de San Román, como ampliar las aceras e instalar marquesinas y un semáforo, estudiar un cambio de ubicación de la parada de Corbán, realizar un informe para la ampliación del recorrido de la Línea 1 y mejorar las frecuencias, y ampliar las líneas nocturnas que comunican la ciudad con San Román.

El PP ha asegurado que la moción responde a actuaciones que se están llevando al Consejo del TUS, así como que el 77% de la población de San Román (6.445 censados) tiene una parada de autobús en un radio de 300 metros, y el 23% restante vive en zonas dispersas o con viales de escasa sección que dificultan ampliar la cobertura del autobús, aunque la voluntad es "escuchar, analizar y actuar" para mejorar la situación.

Asimismo ha sido aprobada por unanimidad una moción del PRC, con una transaccional del PP de sustitución, para el diseño e implementación de un programa de intervención familiar cuando haya menores a cargo en riesgo de desprotección o desprotección moderada.

Una competencia municipal que desde la oposición se ha reclamado atender mientras que los populares han asegurado que los servicios sociales del Ayuntamiento "ya se ocupan de los menores", además de que se pondrán en marcha programas "de mejora" con educadores e integradores sociales y un psicólogo. También se están buscando locales para un segundo centro de día, que se ubicaría en General Dávila, para concertar seis plazas con Nuevo Futuro en esta zona, ha anunciado el concejal del área, Álvaro Lavín.

Sin embargo, según los regionalistas, lo que pide la moción "no se está haciendo" pues va "más allá", al tiempo que han incidido en la importancia de la prevención; mientras que los socialistas han abogado por ayudar no solo a los menores sino con una intervención familiar.

La que no ha salido adelante es la moción del PSOE --que no ha aceptado una transaccional del PP, y que, por tanto, ha votado en contra de la propuesta-- para elaborar un plan plurianual de inversiones en los centros educativos en los que hay un "gran déficit de conservación" al ser muchos de ellos antiguos, y cuyos patios de recreo tienen el firme en estado "lamentable".

Los grupos han coincidido en la colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para atender las demandas, "que se van resolviendo".

ORDENANZA DE PERROS

Por otra parte, el Pleno ha procedido a la aprobación inicial, con los votos a favor del equipo de Gobierno PP-Cs, en contra de Vox, y la abstención del resto, de la modificación de la ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos para permitir su acceso al transporte público colectivo; determinar las circunstancias y condiciones en que se puede permitir su entrada en los edificios públicos y en las playas; la obligación de limpiar las micciones en la vía pública; y la revisión del régimen sancionador.

Sin embargo no ha prosperado la enmienda a la totalidad de Unidas por Santander (UxS) que considera el texto actual "insuficiente" porque, a su juicio, "lo que toca es modificar toda la ordenanza porque es el momento".

Una opinión que no han compartido el resto de grupos, que creen mejor esperar a la aprobación de la legislación nacional y autonómica al respecto para posteriormente elaborar una ordenanza partiendo de esas bases. En este sentido, los populares han explicado que se han modificado estos cinco puntos para ser "más ágiles" y dar "cierta flexibilidad a los amigos de los animales" mientras tanto.

El Pleno ha aprobado definitivamente las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para proyectos de promoción de la salud con el único voto en contra de Vox al considerar que "margina las necesidades específicas de los hombres", sobre todo en salud mental, al colocar a las mujeres como "población diana".

También se han aprobado sin ningún voto en contra las tasas de alcantarillado y agua para 2023, que suben un 10,8% según el contrato con la concesionaria. Vox ha insistido en denunciar que se aplica el IPC de julio cuando ha ido disminuyendo, con lo que se pagará "de más", mientras en su opinión el incremento debería ajustarse "a la realidad del momento".

Y también se han aprobado cinco reconocimientos de crédito por más de 1,7 millones, entre los que destaca uno de 1,3 millones para la UTE Jardines Santander por el mantenimiento de los parques y jardines durante septiembre y octubre. El concejal de Hacienda, Víctor Huergo, ha anunciado que se ha dado cuenta de la documentación en la mesa de contratación del día 20, que estaba "correcta", y ahora irá a la Junta de Gobierno la aprobación del contrato.