Podemos Cantabria presenta candidaturas propias: Pablo Gómez al Congreso y Mercedes González al Senado

Pablo Gómez y Mercedes González - PODEMOS

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con candidaturas propias al Congreso de los Diputados y al Senado, que respectivmante encabezarán Pablo Gómez y Mercedes González, coordinadora autonómica del partido.

La formación afronta los comicios con la voluntad de "ofrecer una alternativa política reconocible, arraigada en el territorio y centrada en los problemas cotidianos" de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, la defensa de la sanidad y la educación públicas, los derechos laborales, la protección del medio rural y la lucha contra las desigualdades, ha indicado en el partido.

En un comunicado, ha destacado que la trayectoria política del cabeza de lista de Podemos Cantabria al Congreso se ha centrado no solo en la defensa del medio ambiente, sino también en la protección de los servicios públicos, la transparencia institucional y la defensa de los intereses de Cantabria.

Y en el ámbito autonómico, Pablo Gómez ha impulsado iniciativas para exigir mayor transparencia en la gestión pública y ha participado en la defensa de la sanidad pública, especialmente en relación con los convenios singulares con centros privados, como el Hospital Santa Clotilde, sobre el que ha abierto un procedimiento de investigación ante el Tribunal de Cuentas.

También ha promovido iniciativas para trasladar las necesidades de Cantabria al ámbito estatal, para mejorar el servicio de Salvamento Marítimo, actualizar las ayudas públicas vinculadas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o renegociar las condiciones de pago del soterramiento ferroviario de Torrelavega.

Y ahora quiere trasladar al Congreso su labor para que las necesidades de la comunidad autónoma tengan "voz en las decisiones estatales".

Por su parte, la candidatura de Mercedes González al Senado por Cantabria representa la "continuidad" del trabajo político desarrollado por Podemos en la región y su compromiso con la defensa de los servicios públicos, la igualdad y los derechos de la ciudadanía.

Con más de once años de militancia, ha participado en la construcción y consolidación de la organización en la comunidad autónoma, trasladando reivindicaciones sociales y territoriales, como el fortalecimiento de la sanidad pública, el derecho a la vivienda, la protección del suelo fértil, la autonomía municipal, la defensa del medio ambiente y las políticas de igualdad. También ha promovido iniciativas para trasladar al ámbito europeo preocupaciones relacionadas con la protección del patrimonio natural y la memoria democrática de Cantabria.

Desde la candidatura al Senado, González trabajará para que las necesidades de la región tengan presencia en las decisiones estatales y para defender una agenda política centrada en los derechos, la cohesión territorial y la mejora de las condiciones de vida.