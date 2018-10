Podemos cree que García ha sido cesada para "no informar" en el Parlamento sobre la tasación de la marca 'Racing'

Publicado 20/07/2018 18:51:36 CET

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria cree que la ya exdirectora de Economía del Gobierno regional Monserrat García Ortiz ha sido cesada del cargo para "no informar" en el Parlamento sobre la tasación de la marca 'Racing'.

La formación morada apunta así a que detrás de esta destitución, acordada ayer en la reunión semanal del Ejecutivo, están "posibles irregularidades" relacionadas con el club futbolístico.

Y entre ellas los podemitas citan el valor otorgado a la marca, al que puso "reparo" esta funcionaria destituida y, sobre todo, que el consejero de Economía, Juan José Sota, ha "evitado" así que García compareciese en el Parlamento en septiembre a petición de este partido para explicar esta cuestión.

"Una tasación que no hay por donde cogerla y que puede ser hasta ilegal", ha señalado el diputado José Ramón Blanco, que ha criticado el "trato" que se le ha dado a la funcionaria, a la que ha felicitado por su "valentía" al poner en cuestión esta operación ofreciéndole, además, el apoyo de su partido.

El parlamentario morado también le ha recordado al consejero de Economía sus declaraciones en la Cámara respecto a la renuncia de García a presidir la Oficina de Proyectos Europeos (OPE).

Entonces Sota manifestó a Blanco "que no pasaba nada", pero "hoy", afirma el diputado, "queda bien claro que sí pasaba algo, algo tan grave como para destituirla sin avisarla".

"Queda de sobra demostrado de nuevo que Juan José Sota es incapaz de estar al frente de una Consejería tan importante como es la de Economía, que es la que debería funcionar al 100% para salir del agujero en el que nos dejó inmersos el Partido Popular", ha lamentado Blanco.

Además, considera "preocupante" ver que "de nuevo PSOE no hay nada, en alusión al relevo que se produjo en la dirección del partido hace un año. "Este nuevo PSOE es igual al viejo. No dan importancia a las irregularidades: Sodercan, SCS, OPE, que denuncian funcionarios y espero que en el futuro no tengamos que ver como estas irregularidades terminan en imputaciones, como ya ocurrió en el pasado", concluyó.