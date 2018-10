Podemos dice que una oficina anticorrupción dependiente del Gobierno es como 'poner al zorro a cuidar las gallinas'

Publicado 17/08/2018 14:29:34 CET

La formación morada considera que la oficina "no es más que un lavado de cara para un Gobierno que no tiene credibilidad"

Podemos considera que la intención del Gobierno de Cantabria de que la oficina anticorrupción dependa del propio Ejecutivo es "una muestra más" de que su compromiso para luchar contra la corrupción "no es más que pura fachada". En su opinión, que un órgano de estas características dependa del Gobierno es como "poner al zorro a cuidar las gallinas".

Podemos ha censurado que el presidente del Gobierno, Miguel Angel Revilla, prometió al principio de la legislatura la creación de una oficina anticorrupción, para posteriormente oponerse durante dos años consecutivos a introducir partidas en los presupuestos para este fin, y ahora "anuncia a bombo y platillo y en año preelectoral que finalmente lo pondrán en marcha".

Para el diputado Alberto Bolado, "esta es otra más de las medidas cosméticas de este Gobierno, que necesita poder vender gestión de cara a las próximas elecciones cuando en realidad lleva toda una legislatura sin hacer nada de nada".

En un comunicado de prensa, Podemos señala que la corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que es fundamental adoptar medidas eficaces para acabar con esta lacra.

Así, desde la formación morada se defiende una oficina anticorrupción independiente, con presupuesto propio, formada por personas de distintos ámbitos de la sociedad que permitan abordar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva multidisciplinar.

Sin embargo, lamenta Bolado, el Ejecutivo que lidera Mguel Ángel Revilla "quiere una oficina controlada y dependiente del Gobierno, con un responsable nombrado por el consejero de Presidencia, y aprobada por decreto dejando al margen al Parlamento".

Para Podemos esta propuesta "es como poner al zorro a cuidar las gallinas, cuando no incluso peor, una policía política que solo vigila a la oposición".

"Si este gobierno fuese valiente y su compromiso contra la corrupción fuese real, traería una ley al Parlamento; sacaría adelante esta iniciativa con consenso y participación de los grupos políticos y la sociedad en su conjunto. Pero yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa ya que el presidente Revilla miente", afirma Bolado.

"GOLPE DE EFECTO"

El diputado ha recalcado que no hace mucho tiempo, el presidente decía que la oficina contra la corrupción "no era necesaria porque en Cantabria no hay corrupción y ello pese a que los datos del CGPJ contradecían esta afirmación".

"Tenemos a un presidente que no hace nada ante la corrupción destapada en el Servicio Cántabro de Salud. A un presidente que no aparta del gobierno a la consejera de Sanidad responsable de nombrar a los corruptos. Por eso necesitan un golpe de efecto para aparentar que a ellos también les preocupa la corrupción. Y esta oficina tal y como se pretende diseñar, no va a servir nada más que para lavar la cara de un gobierno que no tiene ninguna credibilidad", concluye.